Phú Thọ bác tin vỡ đê Hữu Thao

Ngày 5.9, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ (thuộc Sở NN và MT tỉnh Phú Thọ) đã lên tiếng bác bỏ thông tin vỡ đê Hữu Thao, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Hiện trường sạt lở bãi bồi sông Thao ở xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚ THỌ 24H

Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của mưa lũ và cơn bão số 5, lượng nước từ thượng nguồn đổ về dẫn đến mực nước trên sông Thao dâng cao, chảy xiết, dòng chảy cuốn vào gây ra sạt lở nghiêm trọng, chứ không phải vỡ đê.

Cụ thể, vị trí xảy ra sạt lở là khu vực bãi trồng hoa màu của dân. Khu vực bãi này tồn tại hàng trăm năm, phía dưới cầu Phong Châu, bờ hữu sông Thao.

Trong mấy ngày vừa qua, nước sông Thao lên cao và chảy xiết, phía bờ tả và giữa sông có bãi bồi, dòng chảy thúc vào khu vực bãi gây sạt lở rất nhanh, mỗi ngày mất 10 - 20 m chiều rộng bãi, diện tích sạt lở gần 20 ha.

Cũng theo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ, cuối đoạn bãi bồi này là khu vực dân cư, nhưng vị trí xảy ra sạt lở còn cách xa khu vực dân cư và đê Hữu Thao.

Liên quan đến sự cố này, từ ngày 4.9, UBND xã Tam Nông đã yêu cầu các đơn vị cắm biển cảnh báo sạt lở, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người dân, gia súc không đến gần khu vực sạt lở.

Các cơ quan chức năng phân công cán bộ trực, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở; chủ động ứng phó, sẵn sàng lực lượng để kịp thời di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn khi sạt lở vào đất, nhà ở của nhân dân.

Trong ngày 4.9, ông Đinh Công Sứ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương lên phương án gia cố, xử lý sự cố sạt lở.