Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Hải Phong
Hải Phong
16/09/2025 09:42 GMT+7

Thi thể một trẻ sơ sinh vừa được phát hiện trong thùng rác ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), hiện công an đang khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Sáng 16.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin có một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác và cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng rác tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: C.T.V

Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhân viên Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi chi nhánh Sơn Hà phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bỏ trong thùng rác tại khu vực ngã ba Hà Thành (thuộc xã Sơn Hạ) và lập tức báo cho trực ban Công an xã Sơn Hạ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Hạ đã triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

"Đây là sự việc thương tâm, gây hoang mang dư luận. Công an xã Sơn Hạ kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan hãy kịp thời cung cấp cho lực lượng công an để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, khuyến nghị mỗi gia đình, mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, không để tái diễn những vụ việc đau lòng tương tự", công an xã khuyến cáo.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bờ sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bờ sông Sài Gòn

Đang đi câu cá ở P.Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở bờ sông Sài Gòn.

