Theo đó, TP.HCM sẽ khảo sát giá đất hơn 7.500 tuyến, đoạn đường từ nay đến cuối năm 2025 để xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Phạm vi điều tra về giá đất được tiến hành trên toàn thành phố theo từng loại đất trong từng đơn vị hành chính. Trong đó xã, phường và đặc khu là đơn vị cơ bản để tiến hành điều tra. Kết quả điều tra cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu của TP.

Việc khảo sát sẽ thực hiện với khoảng 27.000 phiếu điều tra, chia theo 4.565 tuyến khu vực 1 và 2.940 tuyến khu vực 2. Đồng thời bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ toàn bộ hệ thống đường hiện hữu. Tại mỗi vị trí đất, dữ liệu thị trường sẽ được thu thập qua ba phiếu điều tra.

TP.HCM điều tra, xây dựng bảng giá đất áp dụng lần đầu từ ngày 1.1.2026 ẢNH: ĐÌNH SƠN

TP sẽ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí. Việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí. Xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Kết thúc, TP sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao chủ trì. Trong khi các sở ngành, Thuế TP.HCM, Viện nghiên cứu phát triển thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp TP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và UBND các phường, xã được UBND TP.HCM giao phối hợp thực hiện.

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập đang tồn tại 3 bảng giá đất gồm: Bảng giá đất ban hành theo Quyết định 79 của TP.HCM, Quyết định 63 của tỉnh Bình Dương cũ và Quyết định 26 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.



