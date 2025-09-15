Quảng Ngãi lần đầu triển khai bảng giá đất, áp dụng từ 1.1.2026

Ngày 15.9, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký ban hành công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh, dự kiến công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Quỹ đất đẹp bên đường Hoàng Sa (Quảng Ngãi) sau khi làm bờ kè chống sạt lở sẽ được đấu giá ẢNH: HẢI PHONG

Theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20.8.2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, xử lý hoặc tham mưu xử lý vướng mắc trong quá trình khảo sát, điều tra. Dự án phải hoàn thành trong tháng 11.2025 để kịp trình cấp có thẩm quyền ban hành, công bố áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Để đảm bảo tiến độ, Sở Tài chính được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao tham mưu bố trí bổ sung nguồn kinh phí trong năm 2025. Sở Nội vụ sẽ đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất; Sở Tư pháp phối hợp thẩm định dự thảo quyết định ban hành. Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ việc xây dựng bảng giá.

Bên cạnh các dự án trọng điểm, tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều quỹ đất đẹp ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, UBND các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương rà soát bảng giá đất hiện hành, đề xuất quy định mới phù hợp với đơn vị hành chính sau sắp xếp. Việc rà soát cần bám sát thực tiễn thị trường, đặc biệt đối với các khu dân cư, tái định cư đã có hạ tầng. Các địa phương phải nêu rõ lý do, hồ sơ pháp lý kèm theo khi đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc khảo sát, thu thập thông tin và đề xuất mức giá các vị trí đất cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai quyết liệt, không để chậm trễ nhằm xây dựng bảng giá đất sát với thực tế, phục vụ công tác quản lý, giao đất, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất.