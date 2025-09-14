Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông

Đức Nhật
Đức Nhật
14/09/2025 06:00 GMT+7

Sau hơn 6 năm triển khai, dự án khu đô thị Nhơn Hội New City (Gia Lai) với tổng mức đầu tư 23.000 tỉ đồng vẫn ì ạch, nhiều hạng mục dang dở và khiến khách hàng bức xúc.

Kỳ vọng là thành phố thu nhỏ

Khởi công từ năm 2019, khu đô thị Nhơn Hội New City (P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) được giới thiệu là dự án biểu tượng cho làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại địa phương. 

Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 1.

Khu đô thị Nhơn Hội New City không một bóng người

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án nằm ở bán đảo Phương Mai (Khu kinh tế Nhơn Hội), gồm ba phân khu 2, 4 và 9, tổng diện tích hơn 116 ha. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, sau đó chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.

Khu đô thị Nhơn Hội New City được kỳ vọng sẽ trở thành thành phố thu nhỏ ven biển miền Trung

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tổng vốn đầu tư lên tới 23.000 tỉ đồng. Trong đó, phân khu 2 hơn 36 ha, vốn 7.100 tỉ đồng; phân khu 4 hơn 34 ha, vốn gần 7.500 tỉ đồng; phân khu 9 (Kỳ Co Gateway) gần 46 ha, vốn 8.500 tỉ đồng. Với quy hoạch tích hợp công viên, khu thể thao, trường học, trung tâm thương mại và khu nghỉ dưỡng, dự án từng được quảng bá như "thành phố thu nhỏ" ven biển miền Trung.

Dự án từng được giới thiệu là dự án biểu tượng cho làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trái ngược với viễn cảnh hào nhoáng, sau nhiều năm triển khai, cả ba phân khu vẫn chỉ là những bãi cát hoang vu. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, phía ngoài các phân khu được dựng rào tôn kín mít, bên trong chỉ có vài công trình xây dang dở, đường nhựa trải dài giữa cát trắng. Hàng cây trồng ven đường đã khô héo, gãy đổ. Vật liệu xây dựng, ống nước vứt ngổn ngang, tạo nên cảnh quan nhếch nhác.

Cảnh tượng nhếch nhác phía bên trong dự án 23.000 tỉ đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều khách hàng cho biết họ đã thanh toán hơn 95% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Vẫn dở dang sau nhiều lần hứa hẹn

Theo Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, các phân khu 2, 4, 9 đã chậm tiến độ khoảng 4 năm so với cam kết ban đầu. 

Trong quá trình triển khai, Công ty Phát Đạt và Danh Khôi nhiều lần cam kết mốc thời gian, nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến tích cực, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 14.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 15.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 16.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 17.

Cây cối ven đường trong dự án không có người chăm sóc đã chết khô từ lâu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ năm 2021, UBND tỉnh Bình Định (cũ) liên tục ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu BQL Khu kinh tế làm việc với chủ đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ vẫn "giậm chân tại chỗ", trong khi hàng trăm khách hàng tiếp tục khiếu nại.

Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 18.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 19.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 20.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 21.
Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 22.

Tường vỡ, ống nước, vật liệu xây dựng ngổn ngang đã tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm ở khu đô thị ngàn tỉ này

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mới đây, BQL Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tiếp tục ra văn bản yêu cầu 2 doanh nghiệp tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại phân khu 2 và 9 (cấp điện, hệ thống thu gom nước thải), đồng thời duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Doanh nghiệp cũng phải hoàn tất hồ sơ để cấp sổ đỏ cho khách hàng đã thanh toán đủ từ 95 – 100% giá trị hợp đồng.

Ngổn ngang dự án khu đô thị 23.000 tỉ trên cát trắng mênh mông - Ảnh 23.

Từng được giới thiệu với những hình ảnh hào nhoáng, sau 6 năm khu đô thị này chỉ là những con đường nhựa đen nằm trên cát trắng mênh mông

ẢNH: ĐỨC NHẬT

BQL Khu kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với người dân, có văn bản cam kết tiến độ và gửi thông báo chính thức đến toàn bộ khách hàng để trấn an.

Thời hạn hoàn thành các nghĩa vụ trên là trước ngày 30.9. Nếu doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ, BQL sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Khám phá thêm chủ đề

Khu đô thị Khu đô thị Nhơn Hội New City chậm tiến độ Gia Lai Khu Kinh Tế Nhơn Hội
Bình luận (0)

