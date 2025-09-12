Đề nghị xử lý 5 đảng viên trong vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước ở Gia Lai

Ngày 12.9, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) Gia Lai xác nhận đơn vị đã nhận được văn bản của Bộ Công an về việc đề nghị xử lý đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP sản xuất thương mại Vĩnh Thạnh cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Vĩnh Thạnh, Gia Lai ẢNH: THANH HỒ

Trong quá trình điều tra, ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh và Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh. Các bị can này cùng bị khởi tố về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ.

Riêng bị can Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cả 5 bị can đều là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NN-MT Gia Lai. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trao đổi để cơ quan này biết, xử lý đảng viên vi phạm theo quy định. Về kết quả xử lý, Cơ quan CSĐT đề nghị Đảng ủy Sở NN-MT Gia Lai có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi về trụ sở của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.