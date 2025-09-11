Gia Lai: Phạt 90 triệu đồng cơ sở trữ 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Ngày 11.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Lê Văn Hướng ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vì trữ đông hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phát hiện hộ kinh doanh của ông Lê Văn Hướng có dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang trữ đông số lượng lớn thịt heo sữa và heo để quay nhằm bán dần kiếm lời.

Toàn bộ 100 tấn thịt heo trữ đông của ông Lê Văn Hướng không rõ nguồn gốc ẢNH: TRIỆU THANH

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ, không ghi chép sổ sách theo quy định.



Trong đó có hơn 87 tấn heo sữa (trị giá 17,41 tỉ đồng) và hơn 13 tấn heo thịt để quay (trị giá gần 1 tỉ đồng). Tổng giá trị số hàng hóa lên đến gần 18,4 tỉ đồng.

Đáng nói, một phần thịt trong kho đã đổi màu, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số thịt vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, đồng thời buộc hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Nếu ông Lê Văn Hướng chậm nộp phạt sẽ bị tính thêm lãi phạt.