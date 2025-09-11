Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Phạt 90 triệu đồng cơ sở trữ 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Đức Nhật
Đức Nhật
11/09/2025 16:11 GMT+7

Trữ đông 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, một hộ kinh doanh ở Gia Lai bị xử phạt 90 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa.

Ngày 11.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Lê Văn Hướng ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vì trữ đông hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phát hiện hộ kinh doanh của ông Lê Văn Hướng có dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang trữ đông số lượng lớn thịt heo sữa và heo để quay nhằm bán dần kiếm lời.

Gia Lai: Phạt 90 triệu đồng cơ sở trữ 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Toàn bộ 100 tấn thịt heo trữ đông của ông Lê Văn Hướng không rõ nguồn gốc

ẢNH: TRIỆU THANH

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ, không ghi chép sổ sách theo quy định. 

Trong đó có hơn 87 tấn heo sữa (trị giá 17,41 tỉ đồng) và hơn 13 tấn heo thịt để quay (trị giá gần 1 tỉ đồng). Tổng giá trị số hàng hóa lên đến gần 18,4 tỉ đồng.

Đáng nói, một phần thịt trong kho đã đổi màu, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số thịt vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, đồng thời buộc hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Nếu ông Lê Văn Hướng chậm nộp phạt sẽ bị tính thêm lãi phạt.

Tin liên quan

Phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh bốc mùi hôi ở Gia Lai

Phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh bốc mùi hôi ở Gia Lai

Lực lượng chức năng Gia Lai kiểm tra một hộ kinh doanh ở xã Hoài Ân, phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh trị giá khoảng 18 tỉ đồng đã đổi màu, bốc mùi hôi, không rõ nguồn gốc.

Khám phá thêm chủ đề

Không rõ nguồn gốc thịt heo không rõ nguồn gốc thịt heo đông lạnh tiêu hủy Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận