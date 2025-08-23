Dịch tả heo châu Phi hoành hành, Quảng Ngãi tiêu hủy hơn 70.000 con

Ngày 23.8, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 19 đến ngày 21.8), đã có 2.970 con heo của 243 hộ chăn nuôi ở 22 xã, phường trong tỉnh bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Hiện dịch vẫn diễn biến phức tạp, khiến hàng ngàn hộ dân điêu đứng.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêu hủy heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi ẢNH: T.PHONG

Từ đầu tháng 7 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại đàn heo của hơn 10.000 hộ, ở 59 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Trong số này, mới chỉ có 7 xã, phường và huyện đảo Lý Sơn qua được 21 ngày không phát sinh thêm ca bệnh; còn lại 52 xã, phường vẫn đang có dịch.

Đặc biệt, tại 5 xã, phường gồm Sơn Tịnh, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành và Đình Cương đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngành thú y tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm khống chế ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Heo nhiễm bệnh bị tiêu hủy ẢNH: T.PHONG

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi đã phải tiêu hủy hơn 70.000 con heo. Đây là con số thiệt hại rất lớn, không chỉ làm giảm nguồn cung thực phẩm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người dân.

Nguyên nhân khiến dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh, theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, là do thời tiết thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Ngoài ra, phần lớn hộ chăn nuôi trong tỉnh vẫn theo quy mô nhỏ lẻ, chuồng trại đặt gần nhà hoặc sát đường giao thông, chưa đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh.

Người dân Quảng Ngãi thiệt hại nặng vì dịch tả heo châu Phi ẢNH: T.PHONG

Trước tình hình căng thẳng, Sở NN-MT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, giám sát dịch bệnh, hướng dẫn các hộ xử lý, tiêu độc khử trùng đúng quy định. Các địa phương cũng được cấp phát vắc xin, hóa chất để phòng chống dịch.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các trạm kiểm dịch động vật tại những đầu mối giao thông tăng cường kiểm soát việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Các đoàn liên ngành thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển heo không rõ nguồn gốc, ngăn chặn nguy cơ dịch tả heo châu Phi lây lan.

Khuyến cáo dành cho người chăn nuôi Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các hộ chăn nuôi tuân thủ nghiêm quy định vệ sinh chuồng trại, thường xuyên tiêu độc khử trùng, hạn chế vận chuyển và mua bán heo giống, heo thương phẩm không rõ nguồn gốc. Người dân cần báo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường để kịp thời khoanh vùng, xử lý, tránh lây lan trên diện rộng.



