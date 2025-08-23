Quảng Ngãi buộc dừng 2 dự án bất động sản không qua đấu giá

Ngày 23.8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết hai dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi và Khu đô thị Tịnh Hà Riverside đã bị buộc chấm dứt hoạt động vì được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Chủ đầu tư cả hai dự án là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi.

Dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi (P.Trương Quang Trọng) rộng 9,87 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018. Chủ đầu tư đã bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 7 ha nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để triển khai. Nhiều năm qua, khu đất dự án bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside (xã Sơn Tịnh) rộng khoảng 41 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019. Đến nay, dự án vẫn chưa có phương án bồi thường, cũng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trước tình hình này, chủ đầu tư đã tự nguyện xin chấm dứt hoạt động.

Dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi cỏ mọc um tùm ẢNH: HẢI PHONG

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi đề nghị được hoàn trả toàn bộ chi phí đã đầu tư. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh cho biết pháp luật hiện hành không có quy định này. Do chưa thống nhất về việc xử lý chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra, Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, cả hai dự án không đủ điều kiện để Nhà nước giao hoặc cho thuê đất nhằm tiếp tục triển khai. UBND tỉnh đã nhiều lần đối thoại và yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt. Sau đó, tỉnh sẽ xem xét chủ trương đầu tư mới và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 20.6, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã gửi giấy mời đến nhiều sở, ngành và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi để họp bàn, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 25.6, phía công ty không tham dự.

Dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi đã dừng triển khai nhiều năm ẢNH: CẨM ÁI

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.4.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi tổng số tiền 632 triệu đồng do có hành vi chiếm đất để thi công san lấp mặt bằng tại dự án Khu dân cư phía bắc TP.Quảng Ngãi.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi đã lấn chiếm đất nông nghiệp trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác, với tổng diện tích hơn 31.700 m2.