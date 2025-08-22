Nâng cấp, xây mới 20 công trình nhà vệ sinh cho các trường học tại tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, 2 ngôi trường, gồm Trường THPT Bình Sơn và Trường THPT Trần Kỳ Phong, mỗi trường sẽ nâng cấp, sửa chữa 6 công trình NVS trong dịp hè này, bảo đảm đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới. Các trường, điểm trường xây mới NVS gồm Trường mầm non Sao Mai (1 công trình); Trường THCS Bình Chánh (2 công trình), 3 điểm trường của Trường tiểu học Bình Sơn (5 công trình) đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để triển khai trong thời gian tới.

Khu vực nhà vệ sinh tại Trường THPT Bình Sơn (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang tiến hành sửa chữa ẢNH: D.K

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ và xây dựng các chương trình phát triển trí tuệ, tài năng, giáo dục, góp phần phát triển tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho người dân VN.

Việc tài trợ xây mới, nâng cấp các NVS tại các trường học thuộc tỉnh Quảng Ngãi lần này nằm trong Dự án 1.000 NVS trường học ("NVS cho em") thuộc Chương trình Điều ước cho em mà Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong giai đoạn 2021 - 2030.