Dự án nhấn chìm đồng ruộng, Gia Lai buộc chủ đầu tư làm kênh thoát lũ

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh, trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Chợ Góc, Công ty TNHH Phú Gia Riverside (Gia Lai) đã lấp cống thoát lũ trên QL19, khiến nhiều diện tích ruộng bị ngập úng, ngay cả trong mùa khô. Hậu quả là 53 hộ dân, với hơn 5,8 ha đất, không thể gieo sạ trong vụ hè thu. Nguyên nhân chính được xác định là việc san lấp mặt bằng khu đô thị đã chặn dòng chảy.

Trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Chợ Góc, đơn vị thi công đã lấp cống thoát lũ trên QL19 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau khi báo chí phản ánh, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty TNHH Phú Gia Riverside để đề xuất phương án xử lý tình trạng trên.

Cụ thể, Công ty TNHH Phú Gia Riverside sẽ đầu tư tuyến kênh dài khoảng 150 m, nằm trong phạm vi dự án khu đô thị mới Chợ Góc. Công trình sử dụng 2 cống bê tông ly tâm D1500 mm, bắt đầu từ hạ lưu cầu bản 5 khoang và kết nối với tuyến kè phía bắc của dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới.

Ngoài ra, nhà thầu sẽ hạ thấp khoảng 70 cm tuyến đường công vụ phía nam QL19 mới nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ.

Cống thoát lũ bị lấp do quá trình xây dựng khu đô thị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Công ty TNHH Phú Gia Riverside sẽ chịu toàn bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến kênh, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu công trình phải hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước ngày 30.9 năm nay, kịp vận hành trong mùa mưa lũ, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.

UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất đề xuất trên, giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, thẩm định thiết kế kỹ thuật và đảm bảo phương án thi công đáp ứng yêu cầu thoát lũ lâu dài.

Nhiều diện tích không thể gieo sạ lúa do ngập úng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Được biết, dự án khu đô thị Chợ Góc có diện tích 62 ha, vốn đầu tư ban đầu hơn 1.777 tỉ đồng, được triển khai xây dựng từ năm 2019.