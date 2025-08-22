Đồng ruộng ngập nước vì cống thoát lũ bị chặn

H ÀNG CHỤC HỘ DÂN KHÔNG CANH TÁC ĐƯỢC

Mấy tháng nay, bà Lê Thị Nghệ (trú tại khu vực 3) không thể cấy cày trên mảnh ruộng của gia đình vì nước ngập. Vào vụ hè thu, bà Nghệ cùng nhiều người dân trong khu thuê máy cày đảo lại đám ruộng và đi mua lúa giống để canh tác. Với 5 sào ruộng, công thuê máy và tiền mua giống của gia đình bà Nghệ là khoảng 1,5 triệu đồng. Thế nhưng nước trên đồng chẳng chịu rút, gia đình bà Nghệ phải dùng máy bơm nước từ ruộng ra ngoài để gieo sạ. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cánh đồng vẫn ngập.

"Cuối năm ngoái, một doanh nghiệp xây dựng khu đô thị đã đổ đất chặn hết cống thoát lũ qua QL19. Không thoát được nước, ruộng của cả khu này đều ngập không thể gieo sạ gì được. Gia đình tôi đành đổ bỏ số lúa giống, số tiền thuê máy cày cũng không cánh mà bay", bà Nghệ nói.

Nước ngập ruộng đồng khiến gia đình bà Nghệ không thể cày cấy, gieo sạ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với 5 sào lúa, mỗi vụ hè thu gia đình bà Nghệ thu về hơn 2,5 tấn lúa. Đây là nguồn cung cấp lương thực chính cho gia đình bà. Nay mất trắng vụ mùa, bà Nghệ thấp thỏm vì nguy cơ phải đi mua gạo ăn vào cuối vụ.

Khoảnh ruộng 2,5 sào của gia đình ông Nguyễn Minh Sơn cũng đang chìm trong nước. Trước đây mỗi năm canh tác 2 vụ, gia đình ông thu về hơn 2 tấn lúa. Nhưng năm nay, khi cống thoát lũ bị lấp, toàn bộ ruộng của ông Sơn cũng bị ngập nặng, không thể xuống giống.

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi. Thiệt hại thì không ai đền bù, cũng chẳng ai nói gì đến tiền hỗ trợ. Chúng tôi chỉ mong sớm được khơi thông hệ thống thoát nước để yên tâm sản xuất", ông Sơn bức xúc.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến đồng ruộng ngập nước là do việc thi công khu đô thị Chợ Góc đã chặn cống thoát lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

X ÂY DỰNG KÊNH THOÁT NƯỚC MỚI

Theo người dân địa phương, khu vực gần tràn Quy Nhơn 3, giáp đầm Thị Nại trước đây có hồ điều hòa đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, ngăn mặn, bảo đảm nước tưới cho hàng trăm héc ta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thi công khu đô thị, doanh nghiệp đã đổ đất san lấp mặt bằng, khiến hồ bị thu hẹp nghiêm trọng, khả năng điều tiết bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Đỗ Xuân Sanh, cán bộ thủy lợi Hợp tác xã Nông nghiệp Nhơn Bình I, cho biết chỉ tính riêng vụ hè thu năm nay đã có hơn 5,8 ha/62 ha lúa tại khu vực 5 buộc phải bỏ vì bị ngập nước. Người dân bức xúc đã ký đơn tập thể nhờ ông đại diện gửi đến chính quyền các cấp. "Nguyện vọng của bà con là sớm được đầu tư hệ thống tiêu thoát nước mới, đồng thời cần có chính sách bồi thường, hỗ trợ những thiệt hại đã xảy ra. Nếu không, sản xuất nông nghiệp ở đây sẽ còn nhiều rủi ro", ông Sanh nói.

Cống thoát lũ bị chặn do việc thi công khu đô thị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở NN-MT tỉnh Gia Lai xác nhận 53 hộ dân, với hơn 5,8 ha đất, không thể gieo sạ trong vụ hè thu. Nguyên nhân chính là việc san lấp khu đô thị mới Chợ Góc đã chặn hướng dòng chảy.

Về trách nhiệm, Sở cho biết Công ty TNHH Phú Gia Riverside (chủ đầu tư dự án) đã san lấp đúng quy hoạch và giấy phép. Tuy nhiên, doanh nghiệp không có giải pháp thay thế kịp thời, gây ra tình trạng ngập úng. Để khắc phục, Sở đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai giao Công ty Phú Gia Riverside xây dựng tuyến kênh thoát nước mới dài khoảng 150 m trong phạm vi dự án; hạ thấp cao độ tuyến đường công vụ phía nam QL19 để bảo đảm thoát lũ. Toàn bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây kênh do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Đồng thời, sở cũng sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc có diện tích 62 ha, vốn đầu tư ban đầu hơn 1.777 tỉ đồng, được triển khai xây dựng từ năm 2019.