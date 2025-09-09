Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai: Khách sạn Hải Âu ở 'vị trí vàng' hết hạn thuê đất

Đức Nhật
Đức Nhật
09/09/2025 14:57 GMT+7

Khách sạn Hải Âu nằm ở 'vị trí vàng' ven biển Quy Nhơn (Gia Lai) đã hết hạn thuê đất 6 năm và đang được đề xuất hai phương án xử lý.

Ngày 9.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh về phương án xử lý khu đất nằm ở 'vị trí vàng' của Khách sạn Hải Âu (P.Quy Nhơn Nam), thuộc Công ty CP Xây dựng 47.

Khách sạn Hải Âu được xây dựng từ năm 2005, diện tích hơn 5.300 m², cao 11 tầng với 170 phòng, tiêu chuẩn 4 sao. Đến năm 2019, khách sạn hết thời hạn thuê đất. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư phải di dời trước tháng 8.2024 và không được bồi thường khi tháo dỡ công trình.

Gia Lai xử lý khách sạn Hải Âu hết hạn thuê đất ở vị trí vàng ven biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Khách sạn Hải Âu cao 11 tầng nằm ở "vị trí vàng" ven biển Quy Nhơn

ẢNH: TRIỆU THANH

Để giải quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 2 phương án xử lý đối với khách sạn trên. Phương án 1, thực hiện quyết định thu hồi đất năm 2021, buộc doanh nghiệp tháo dỡ, bàn giao khu đất để triển khai quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn, trả lại tầm nhìn thông thoáng và hình thành khu sinh hoạt cộng đồng ven biển.

Phương án 2, cho phép khách sạn tiếp tục hoạt động đến năm 2052, tương ứng thời gian thuê đất còn lại của khách sạn Hoàng Yến liền kề; cơ quan thuế sẽ rà soát, thu các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Theo đánh giá, phương án 2 sẽ tránh lãng phí nguồn lực xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng lại mâu thuẫn với quy hoạch chung TP.Quy Nhơn (cũ) được Thủ tướng phê duyệt năm 2015 và quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn năm 2016.

Hơn 50 đại biểu tham dự hội thảo khoa học 'Định hướng phát triển Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng của Việt Nam' đã đề xuất, thảo luận nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển TP.Quy Nhơn trong thời gian đến.

