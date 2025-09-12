Quy định mới về thu kinh phí công đoàn và công đoàn phí

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa có hướng dẫn về công tác tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nội dung liên quan đến thu kinh phí công đoàn và công đoàn phí.

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn ẢNH: THU HẰNG

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn

Theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ cấp tỉnh thực hiện thu kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng theo quy định của luật Công đoàn và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua kho bạc nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Ở những nơi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, số kinh phí công đoàn dành cho cấp cơ sở được phân bổ theo số thành viên của tổ chức này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số tiền đóng và tổng số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp.

Đơn vị công đoàn được để lại và sử dụng 100% nguồn thu khác

Đối với công đoàn phí, theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn viên công đoàn sẽ đóng hằng tháng và phân cấp cho công đoàn cơ sở thu. Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu công đoàn phí.

Đối với các nguồn thu khác, đơn vị công đoàn được để lại và sử dụng 100% nguồn thu từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, LĐLĐ tỉnh, thành phố còn 49 ban tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó 15 LĐLĐ tỉnh, thành phố lập 2 ban (Ban Công tác công đoàn, Ban Công đoàn các khu công nghiệp), còn lại 19 LĐLĐ tỉnh, thành phố lập một ban là Ban Công tác công đoàn.

Với công đoàn xã, phường, đặc khu, có 699 xã, phường, đặc khu đủ điều kiện thành lập công đoàn; trong đó, các LĐLĐ cấp tỉnh đã thành lập 395 công đoàn xã, phường, đặc khu, trung tâm (cụ thể: 120 xã, 232 phường, 5 đặc khu, 38 trung tâm).

Tổng số công đoàn cơ sở sau sắp xếp theo Nghị quyết số 60-NQ/TƯ là: 60.582 công đoàn cơ sở; 948 nghiệp đoàn cơ sở; giảm 62.703 công đoàn cơ sở và khoảng 2,6 triệu đoàn viên so với trước thời điểm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.