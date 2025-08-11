LĐLĐ TP.HCM đảm bảo không để trống địa bàn, cơ sở có sự hiện diện công đoàn

Tại hội nghị, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết LĐLĐ TP.HCM trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. LĐLĐ TP.HCM sau sáp nhập thành Ban Công tác Công đoàn, các ban chuyên đề chuyển thành 5 bộ phận: bộ phận văn phòng, bộ phận tài chính, bộ phận chính sách pháp luật quan hệ lao động, bộ phận tổ chức kiểm tra và bộ phận tuyên giáo nữ công.



LĐLĐ TP.HCM đã thành lập 141 công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn… Đồng thời, đơn vị đã tiến hành phân cấp, bàn giao hơn 22.000 công đoàn cơ sở về các tổ công tác và 141 công đoàn phường, xã, đặc khu nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Ông Phùng Thái Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: DƯƠNG LAN

"Mục tiêu là không để trống địa bàn, thể hiện sự hiện diện của công đoàn tại cơ sở. Các tổ công tác quản lý địa bàn sẽ hướng dẫn, trực tiếp quản lý các công đoàn cơ sở và công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất", ông Phùng Thái Quang cho hay.

Theo ông Phùng Thái Quang, LĐLĐ TP.HCM cũng thí điểm giao một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho công đoàn phường, xã, đặc khu và tổ công tác. Điều này để đảm bảo hoạt động của công đoàn được thông suốt, hiệu quả. Đơn vị cũng tổ chức tập huấn để đội ngũ cán bộ công đoàn, phường, xã, đặc khu, đặc biệt là những cán bộ mới nắm bắt các kỹ năng, kiến thức cơ bản.

Ông Võ Khắc Thái báo cáo tại hội nghị ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM, báo cáo tình hình sắp xếp nhà đất, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế trực thuộc LĐLĐ TP.HCM.

Tại hội nghị, LĐLĐ TP.HCM trao đổi các hoạt động trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, LĐLĐ TP.HCM phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP.HCM ẢNH: DƯƠNG LAN

LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các công đoàn phường, xã đặc khu, các tổ công tác, công đoàn cơ sở phát động thi đua thiết thực, hiệu quả như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thúc đẩy công tác chuyển đổi số. Mỗi công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất một công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn.

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cũng kiến nghị LĐLĐ TP.HCM sớm tháo gỡ vướng mắc khó khăn về cơ sở vật chất, tài chính để công đoàn phường, xã, đặc khu thuận lợi trong hoạt động. Đồng thời đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa công đoàn sau thời gian sắp xếp; tháo gỡ vướng mắc về việc hỗ trợ vốn cho công nhân lao động…