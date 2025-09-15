Quảng Ngãi: Hàng chục cảnh sát bao vây quán karaoke Venus

Rạng sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán karaoke Venus trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn ven sông Trà Khúc.

Cảnh sát phong tỏa karaoke Venus (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Từ hơn 0 giờ ngày 15.9, khu vực quanh quán đã bị phong tỏa nhiều lớp. Lực lượng cảnh sát được huy động tham gia điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc giao thông.

Nhiều cô gái được đưa lên xe công vụ ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong buổi sáng, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để theo dõi diễn biến vụ việc. Cứ khoảng 10 - 20 phút, lực lượng công an đưa một nhóm khách từ quán karaoke ra ngoài. Tất cả được đưa lên xe công vụ chở về cơ quan công an.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ kiểm tra bên trong quán, lực lượng cảnh sát còn khám xét nhiều ô tô của khách để trước sân.

Nhiều người được đưa lên xe công vụ ẢNH: HẢI PHONG

Một nguồn tin cho hay, bước đầu những người bị đưa về làm việc có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện của những người liên quan về trụ sở ẢNH: HẢI PHONG

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã làm việc xong tại quán karaoke Venus. Hiện công an đang làm việc với những người liên quan tại trụ sở.