Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Chiều 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Nguyễn Văn Mai (biệt danh Mạnh "gỗ", 51 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Công an Thanh Hóa thực hiện quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ" ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi công bố quyết định triệu tập, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành).

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc triệu tập và khám xét nơi ở Mạnh "gỗ" để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Mạnh "gỗ" được biết đến là trùm giang hồ ở Thanh Hóa, nhưng sống rất kín tiếng. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" còn là tay chân và "quân sư" cho trùm giang hồ Vi"ngộ" (tức Nguyễn Văn Vi) - người đã bị bắt giữ trước đó.

Trước đó, ngày 9.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét, đồng thời bắt giữ con trai của Mạnh "gỗ" là Nguyễn Huy Tùng (29 tuổi) và 4 nghi phạm khác để điều tra về nhiều hành vi vi phạm pháp luật.