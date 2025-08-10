Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an triệu tập người chia sẻ video 'lấy xương người nấu cao' do AI tạo

Khánh Hoan
Khánh Hoan
10/08/2025 09:34 GMT+7

Một người đàn ông ở Nghệ An bị cơ quan công an triệu tập để xử lý vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội 'lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh' do AI tạo ra.

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Tân An (Nghệ An) vừa triệu tập ông P.V.B (55 tuổi, ngụ xã Tân An) để làm rõ và xử lý hành vi chia sẻ, đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều người.

Công an triệu tập người chia sẻ video 'lấy xương người nấu cao' do AI tạo- Ảnh 1.

Cơ quan công an đang làm việc với ông B. về việc choa sẻ thông tin sai sự thật

ẢNH: C.A

Trước đó, ông B. đã chia sẻ trên mạng xã hội một video được tạo ra từ công nghệ Al có nội dung: "Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía bắc". Cơ quan công an xác định đây là những nội dung, hình ảnh là sai sự thật, gây hoang mang cho nhiều người.

Tại buổi làm việc, ông B. thừa nhận đã chia sẻ video đó và cho hay vì thiếu hiểu biết nên không biết video đó được tạo thành bằng công nghệ Al và chứa nội dung sai sự thật. Sau khi được giải thích, ông B. đã gỡ bỏ video này và viết cam kết không tái phạm, đồng thời đăng thông tin đính chính trên mạng xã hội.

Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý ông B. theo quy định.

Thời gian gần đây, nhiều người dân bị công an triệp tập làm việc và xử phạt hành chính vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống.

Tin liên quan

'CSGT phát hiện bé gái bị bắt cóc giấu trong quan tài' là thông tin sai sự thật

'CSGT phát hiện bé gái bị bắt cóc giấu trong quan tài' là thông tin sai sự thật

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin CSGT Thanh Hóa phát hiện bé gái 10 tuổi bị bắt cóc và giấu trong quan tài gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng về vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Sai sự thật thông tin mạng xã hội Nghệ An chia sẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận