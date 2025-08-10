Công an triệu tập người chia sẻ video 'lấy xương người nấu cao' do AI tạo

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Tân An (Nghệ An) vừa triệu tập ông P.V.B (55 tuổi, ngụ xã Tân An) để làm rõ và xử lý hành vi chia sẻ, đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều người.



Cơ quan công an đang làm việc với ông B. về việc choa sẻ thông tin sai sự thật ẢNH: C.A

Trước đó, ông B. đã chia sẻ trên mạng xã hội một video được tạo ra từ công nghệ Al có nội dung: "Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía bắc". Cơ quan công an xác định đây là những nội dung, hình ảnh là sai sự thật, gây hoang mang cho nhiều người.

Tại buổi làm việc, ông B. thừa nhận đã chia sẻ video đó và cho hay vì thiếu hiểu biết nên không biết video đó được tạo thành bằng công nghệ Al và chứa nội dung sai sự thật. Sau khi được giải thích, ông B. đã gỡ bỏ video này và viết cam kết không tái phạm, đồng thời đăng thông tin đính chính trên mạng xã hội.

Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý ông B. theo quy định.

Thời gian gần đây, nhiều người dân bị công an triệp tập làm việc và xử phạt hành chính vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống.