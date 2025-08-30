Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ', điều tra tội trốn thuế

Ngày 30.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, thường được gọi là trùm giang hồ Vi "ngộ") và Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợi Vi), cùng ngụ P.Hạc Thành (Thanh Hóa), để điều tra về tội trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Phạm Thị Hương Giang ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Vi "ngộ" đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian gần đây, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra nhiều đối tượng ở Thanh Hóa, vì có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong đó có trùm giang hồ Vi "ngộ".

Vi "ngộ" từng là cổ đông sáng lập và cùng vợ nắm giữ vai trò thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ tại Thanh Hóa).

Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro trong quá trình hoạt động sản xuất đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế.

Doanh nghiệp này đã lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.

Đối với hành vi đưa hối lộ, cơ quan công an xác định Vi "ngộ" chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ (chưa rõ danh tính) có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm "chạy" giảm án cho phạm nhân N.N.H đang thụ án tù chung thân.

Sau khi nhận được 350 triệu đồng từ Vi "ngộ", cựu quân nhân nêu trên đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền để lo "chạy" giảm án.

Tại cơ quan công an, cựu quân nhân đã thừa nhận hành vi môi giới hối lộ. Tuy nhiên, danh tính người này chưa được công bố.