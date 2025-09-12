Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Học viên hải quân bị cảnh sát bắn nhầm trong vụ phong tỏa

Trí Đỗ
12/09/2025 19:59 GMT+7

Một học viên sĩ quan tại Học viện Hải quân Mỹ đã bị một viên cảnh sát bắn nhầm vì tưởng người này là nghi phạm định xả súng trong trường.

Học viện Hải quân Mỹ (USNA) ở thành phố Annapolis thuộc bang Maryland đã bị phong tỏa vào chiều tối 11.9 xuất phát từ tin đồn sai lệch về "kẻ xả súng đang ẩn náu" trong khuôn viên trường.

- Ảnh 1.

Trực thăng cứu hộ tại Học viện Hải quân Mỹ chiều 11.9.2025

ẢNH: wbaltv

ABC News cho hay cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật địa phương đã nhận tin báo về "hoạt động khả nghi" tại khuôn viên USNA lúc 17 giờ nên đã triển khai các sĩ quan tiến vào trường để kiểm tra, ứng phó.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến khu ký túc xá Bancroft Hall trong USNA, tiếng súng vang lên, buộc họ phải nổ súng đáp trả.

Toàn bộ học viện bị phong tỏa khẩn cấp, và nhiều sự kiện bị hủy bỏ. Trực thăng cứu hộ sau đó được điều động đến hiện trường và ít nhất một người được đưa đi cấp cứu.

Theo NBC News, một học viên trong lúc ẩn nấp thì nhìn thấy cảnh sát tiến vào nên đã dùng khẩu súng trường huấn luyện đội danh dự đánh viên cảnh sát. Phía cảnh sát nổ súng đáp trả làm học viên này bị thương.

Học viên bị cảnh sát bắn đã được đưa vào bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định. "Rất may, học viên hải quân bị thương đang trong tình trạng ổn định", hạ nghị sĩ Sarah Elfreth từ bang Maryland cho biết trong một tuyên bố ngày 11.9.

"Tôi muốn cảm ơn những người ứng cứu đầu tiên và các bác sĩ, y tá tại Trung tâm chấn thương Shock của Đại học Maryland, những người đã liều mình ứng phó và chữa lành cho những người bị ảnh hưởng bởi những sự kiện đã trở nên quá phổ biến này", theo bà Elfreth.

Văn phòng Thống đốc Maryland Wes Moore cho biết: "Hiện tại không có mối đe dọa nào đối với Học viện Hải quân Mỹ".

Một số nguồn tin trong USNA trước đó đã lan truyền tin đồn "kẻ xả súng giả dạng quân cảnh" đang gõ cửa các phòng ký túc, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Giới chức quân đội Mỹ sau đó khẳng định đây là thông tin sai lệch. 

Theo NBC News, tình huống phong tỏa xảy ra do một cựu học viên bị đuổi học đăng lên mạng. Người này ngồi ở nhà nhưng đổi địa chỉ IP trên máy tính để làm như lời đe dọa được phát đi từ trong trường.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã được báo cáo tình hình và theo dõi sát diễn biến.

Xem thêm bình luận