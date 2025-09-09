Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bắt thiếu niên tàng trữ 'kho súng', có ý tưởng xả súng ở Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/09/2025 12:15 GMT+7

Cơ quan chức năng tiểu bang Washington (Mỹ) đã bắt giữ thiếu niên 13 tuổi, sau khi phát hiện hàng chục khẩu súng tại nhà riêng, cùng với nhiều kịch bản để thực hiện xả súng hàng loạt.


Đài ABC News ngày 9.9 cho hay đã nhận được tin báo về bé trai với cáo buộc bé trai “có ý tưởng xả súng vào trường học” đã đe dọa giết người. Khi khám xét nhà riêng của cậu vào hôm 6.9 tại hạt Pierce, bang Washington, cảnh sát đã phát hiện số lượng lớn súng, với những băng đạn có khắc chữ “xả súng vào trường học”. Ngoài ra, cảnh sát còn thấy quần áo và các dòng chữ đề cập kịch bản xả súng hàng loạt.

Phó cảnh sát trưởng Carly Cappetto của cảnh sát hạt Pierce cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy 23 khẩu súng ở nhà, trong đó nhiều vũ khí được cho là súng trường tự chế sử dụng các bộ phận in 3D.

- Ảnh 1.

Những khẩu súng được cảnh sát thu giữ tại nhà nghi phạm 13 tuổi

ẢNH: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT HẠT PIERCE

Theo hồ sơ tòa án, thiếu niên này bị cáo buộc đã đăng tải các bài viết trên mạng xã hội từ tháng 6, trong đó có hình ảnh cậu ta cầm súng, cũng như các tin nhắn dường như cho thấy "sự say mê với các vụ tấn công gây thương vong hàng loạt gần đây trong trường học"

Cảnh sát cũng thu hồi một số băng đạn cho súng trường kiểu AR được khắc dòng chữ với nội dung liên quan các vụ xả súng trong quá khứ, bao gồm vụ xả súng Trường trung học Columbine (bang Colorado) năm 1999 và vụ tấn công trường tiểu học ở thành phố Uvalde, bang Texas năm 2022.

Các tài liệu cho biết vật liệu chế tạo pháo hoa và chất nổ cũng đã được thu hồi tại nhà cậu bé. Nghi phạm bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép, âm mưu đe dọa đánh bom/gây thương vong cho trường học.

Lần gần nhất nghi phạm đi học là khi ở học khu Franklin Pierce năm 2021. Kể từ đó, cậu không theo học tại bất kỳ cơ sở nào.

