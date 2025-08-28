Hung thủ vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ có dấu hiệu dọa giết Tổng thống Trump

Nghi phạm Westman và dòng chữ trên băng đạn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X BENNY JOHNSON

Đài ABC News ngày 28.8 đưa tin cảnh sát đã xác định nghi phạm xả súng tại một trường Công giáo ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) khiến hai trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương là Robin Westman (23 tuổi).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 ngày 27.8 (giờ địa phương), hai bé 8 và 10 tuổi thiệt mạng khi hung thủ nổ súng qua các ô cửa sổ của một nhà thờ tại trường Công giáo Annunciation.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng xác nhận danh tính của nghi phạm, gọi Westman là một "con quái vật mất trí".

Thông tin trên giấy phép lái xe mô tả Westman là nữ, sinh ngày 17.6.2002. Một đơn xin đổi tên cho một người chưa thành niên sinh cùng ngày đã được tòa án quận ở Minnesota chấp thuận vào năm 2020, đổi tên từ Robert Westman thành Robin Westman, trong đó giải thích rằng đứa trẻ "tự nhận mình là nữ và muốn tên của mình phản ánh sự nhận diện đó".

Theo New York Post, tay súng này trước đó còn đăng các đoạn phim với những dòng chữ "giết Donald Trump" và "vì những đứa trẻ" được viết nguệch ngoạc trên các băng đạn.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết các đoạn phim được đăng vài giờ trước khi hung thủ gây án.

Trong một video dài 20 phút, Westman lật qua bản viết tay, tưởng tượng về việc "trở thành con quái vật khủng khiếp đáng sợ đang đứng trên những đứa trẻ bất lực đó" và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một vụ thảm sát hồi năm 2012.

Một trang có dán hình cờ tự hào của người chuyển giới với dòng chữ "Bảo vệ bình đẳng" in ở phía dưới, bên trên lại dán thêm một hình dán súng AK-47 màu đen.

Gần cuối video, Westman lật qua một số trang giấy trắng trước khi dừng lại ở thứ dường như là một bức vẽ mô tả bên trong một nhà thờ, rồi nói "haha, đẹp đấy" khi ngừng lật trang.

Trong một đoạn viết khác, Westman viết rằng nếu thực hiện một cuộc tấn công mang động cơ chủng tộc, thì nhiều khả năng hắn sẽ nhắm vào người Do thái, trước khi thêm dòng chữ "giải phóng Palestine!"

Bản ghi chép còn cho thấy Westman suy tính về một "hành động cuối cùng", bày tỏ mong muốn tấn công "một mục tiêu có ý nghĩa chính trị hoặc xã hội" trước khi chết. "Hướng tới các mục tiêu như [Elon] Musk, Trump hoặc một lãnh đạo quan trọng nào đó".

Tuy nhiên, hắn cũng khẳng định mình không có động cơ chính trị. "Tôi không muốn làm điều đó để truyền đi một thông điệp. Tôi làm để thỏa mãn bản thân. Tôi làm vì tôi bị bệnh", hắn viết.

Westman tử vong tại hiện trường do tự bắn. Hung thủ trang bị một khẩu súng trường, một khẩu súng bắn đạn ghém và một khẩu súng ngắn, tất cả đều được mua hợp pháp, theo cảnh sát.