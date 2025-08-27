Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Xả súng tại trường học ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2025 23:33 GMT+7

Vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota (Mỹ) vào sáng 27.8 đã khiến 3 người, bao gồm cả tay súng, thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương, theo Reuters dẫn lời một quan chức tư pháp.

Vụ xả súng nói trên xảy ra vào sáng 27.8 (giờ địa phương) tại Trường Công giáo Annunciation, một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh, hai ngày sau khi bắt đầu năm học mới. Trường này có liên kết với Nhà thờ Công giáo Annunciation và cả hai đều nằm trong một khu dân cư ở phía đông nam thành phố Minneapolis.

Xả súng tại trường học ở Mỹ, hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Các nhân viên thực thi pháp luật tập trung bên ngoài Trường Công giáo Annunciation để ứng phó vụ xả súng hàng loạt được báo cáo ngày 27.8 tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota (Mỹ)

Ảnh: AP

Cảnh sát ở Richfield, một vùng ngoại ô gần đó, cho hay một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm súng trường, đã bị nghi có mặt tại hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin các em nhỏ đang tham dự thánh lễ buổi sáng thì vụ xả súng xảy ra, theo Reuters.

"Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi có thêm thông tin", Thống đốc Minnesota Tim Walz viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

"Tôi cầu nguyện cho các em học sinh và giáo viên của chúng ta, những người đã có tuần đầu tiên đến trường bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực kinh hoàng này", ông Walz nói.

Các đoạn video trực tiếp cho thấy cảnh phụ huynh đón con nhỏ và rời đi, trong bối cảnh công tác ứng phó khẩn cấp đang được triển khai. Khi được liên lạc qua điện thoại, một người tại trường nói với AFP rằng "chúng tôi đang trong quá trình đưa các em ra khỏi trường".

Tài khoản X chính thức của thành phố Minneapolis sau đó thông báo "kẻ nổ súng đã bị khống chế và hiện không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng". Báo chí Mỹ dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay tay súng đã chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã được thông báo về "vụ nổ súng bi thảm" và Cục Điều tra liên bang (FBI) đang ứng phó.

"Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khủng khiếp này. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan!", ông Trump viết trên Truth Social.

Vụ nổ súng được xác nhận trên xảy ra sau một loạt báo cáo giả về các vụ nổ súng đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở Mỹ khi sinh viên trở lại sau kỳ nghỉ hè, theo AFP.

Tin liên quan

Xả súng hàng loạt tại New York, nhiều người thương vong

Xả súng hàng loạt tại New York, nhiều người thương vong

Sở Cảnh sát New York (NYPD) tại Mỹ cho biết vụ xả súng xảy ra tại một nhà hàng vào rạng sáng 17.8 đã khiến 3 người chết, 8 người bị thương.

Xả súng làm 3 người chết tại siêu thị ở Texas

Khám phá thêm chủ đề

xả súng trường học Mỹ MINNEAPOLIS học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận