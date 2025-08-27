Xả súng tại trường học ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Vụ xả súng nói trên xảy ra vào sáng 27.8 (giờ địa phương) tại Trường Công giáo Annunciation, một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh, hai ngày sau khi bắt đầu năm học mới. Trường này có liên kết với Nhà thờ Công giáo Annunciation và cả hai đều nằm trong một khu dân cư ở phía đông nam thành phố Minneapolis.

Các nhân viên thực thi pháp luật tập trung bên ngoài Trường Công giáo Annunciation để ứng phó vụ xả súng hàng loạt được báo cáo ngày 27.8 tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota (Mỹ) Ảnh: AP

Cảnh sát ở Richfield, một vùng ngoại ô gần đó, cho hay một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm súng trường, đã bị nghi có mặt tại hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin các em nhỏ đang tham dự thánh lễ buổi sáng thì vụ xả súng xảy ra, theo Reuters.

"Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi có thêm thông tin", Thống đốc Minnesota Tim Walz viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

"Tôi cầu nguyện cho các em học sinh và giáo viên của chúng ta, những người đã có tuần đầu tiên đến trường bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực kinh hoàng này", ông Walz nói.

Các đoạn video trực tiếp cho thấy cảnh phụ huynh đón con nhỏ và rời đi, trong bối cảnh công tác ứng phó khẩn cấp đang được triển khai. Khi được liên lạc qua điện thoại, một người tại trường nói với AFP rằng "chúng tôi đang trong quá trình đưa các em ra khỏi trường".

Tài khoản X chính thức của thành phố Minneapolis sau đó thông báo "kẻ nổ súng đã bị khống chế và hiện không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng". Báo chí Mỹ dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay tay súng đã chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã được thông báo về "vụ nổ súng bi thảm" và Cục Điều tra liên bang (FBI) đang ứng phó.

"Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khủng khiếp này. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan!", ông Trump viết trên Truth Social.

Vụ nổ súng được xác nhận trên xảy ra sau một loạt báo cáo giả về các vụ nổ súng đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở Mỹ khi sinh viên trở lại sau kỳ nghỉ hè, theo AFP.