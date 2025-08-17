Xả súng hàng loạt tại New York, nhiều người thương vong

Hãng AP dẫn lời Ủy viên NYPD Jessica Tisch cho biết có một hoặc nhiều tay súng đã tấn công vào nhà hàng có tên Taste of the City ở quận Brooklyn, thành phố New York vào khoảng 3 giờ 30 ngày 17.8 theo giờ địa phương.

Bà Tisch thông tin thủ phạm đã sử dụng nhiều vũ khí để gây án. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có ít nhất 36 vỏ đạn, ngoài ra còn phát hiện một khẩu súng tại con phố gần đó, tuy nhiên chưa rõ liệu khẩu súng có liên quan đến vụ việc trên hay không.

Ủy viên NYPD Jessica Tisch thông tin về vụ xả súng ngày 17.8 ẢNH: SỞ CẢNH SÁT NEW YORK

Nạn nhân là những người trong độ tuổi 27 - 61. Ba nạn nhân tử vong là nam giới, trong khi 8 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thành phố New York năm nay đang ghi nhận số vụ bạo lực súng đạn thấp kỷ lục.

“Trong giai đoạn 7 tháng đầu năm, số vụ nổ súng và nạn nhân bị ảnh hưởng tại thành phố năm nay ở mức thấp nhất từng được ghi nhận. Những vụ việc như thế này là một sự bất thường và một điều khủng khiếp đã xảy ra sáng nay. Chúng tôi sẽ điều tra và tìm hiểu tận gốc rễ vụ việc”, bà Jessica Tisch nói.

Hiện cảnh sát chưa xác định được nghi phạm vụ xả súng và chưa ban hành lệnh bắt giữ. Phía cảnh sát cũng chưa xác định có bao nhiêu tay súng hay động cơ của nghi phạm. Vụ việc hiện đang được NYPD điều tra làm rõ.