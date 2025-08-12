Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Xả súng làm 3 người chết tại siêu thị ở Texas

Văn Khoa
12/08/2025 07:34 GMT+7

Một người đàn ông đã xả súng tại bãi đậu xe của một siêu thị Target ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas (Mỹ), vào chiều 11.8, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho hay những cảnh sát phản hồi một cuộc gọi báo có vụ xả súng vào khoảng 14 giờ 15 ngày 11.8 (giờ địa phương) đã phát hiện 3 người bị bắn trong bãi đậu xe của cửa hàng Target, theo AP.

- Ảnh 1.

Cảnh sát chặn lối vào một cửa hàng Target sau vụ xả súng ở Austin (Texas, Mỹ) ngày 11.8

Ảnh: AP

Trong số 3 người bị bắn nói trên, 2 người đã được xác nhận tử vong tại hiện trường và 1 người chết tại bệnh viện, theo ông Robert Luckritz, trưởng dịch vụ y tế khẩn cấp khu Austin-Travis. Ông cho biết 1 người khác đã được điều trị tại hiện trường do các thương tích không liên quan.

Cảnh sát trưởng Davis xác định nghi phạm trong vụ xả súng là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, có "tiền sử bệnh tâm thần", theo AP.

Bà Davis cho hay nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc ô tô bị đánh cắp, phá hỏng chiếc xe đó rồi lấy trộm một chiếc khác từ một đại lý. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt cách đó khoảng 32 km, ở phía nam Austin, theo bà Davis.

Tại một cửa hàng Jiffy Lube có cùng bãi đậu xe với cửa hàng Target, các nhân viên đã nhanh chóng ẩn núp và khóa cửa ngay khi nhận ra vụ xả súng đang diễn ra. Paul Smith, một nhân viên tại cửa hàng ô tô, cho hay anh thấy mọi người hoảng loạn khi chạy ra khỏi xe trong bãi đậu xe.

\"Đây là một tình huống vô cùng đau thương, và tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân và gia đình của họ. Dù cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành một cách tích cực, tôi phải nói rằng đây là một hành động bạo lực súng đạn hèn hạ và ghê tởm", Thị trưởng Austin Kirk Watson viết trên mạng xã hội X.

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Austin đang chuẩn bị cho mùa mua sắm đầu năm học mới. Tập đoàn Target chưa phản hồi email của AP về yêu cầu bình luận.

Xem thêm bình luận