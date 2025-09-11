Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 11.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đã ra mắt Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chặng đường phát triển của tỉnh sau khi hợp nhất địa giới hành chính.
Tại đại hội, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư cùng những chức danh chủ chốt của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I có 68 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 17 người. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, sự tin tưởng của Bộ Chính trị là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của tập thể Ban Chấp hành và từng tỉnh ủy viên.
"Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi bước đi, mỗi quyết sách đều gắn liền với niềm tin của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I sẽ đem hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", bà Vân nhấn mạnh.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974 tại P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi (nay là P.Nghĩa Lộ), tỉnh Quảng Ngãi; kết nạp Đảng ngày 22.6.1999. Bà có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Lý luận văn học.
Trong quá trình công tác, trước tháng 11.2015, bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Từ tháng 11.2015, bà Vân là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.
Từ tháng 8.2020 - 6.2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; tháng 7.2025 tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy sau khi sáp nhập. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết) và khóa 13 (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
