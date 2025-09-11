Quảng Ngãi trước bước ngoặt phát triển mới

Đây là kỳ đại hội đặc biệt, diễn ra sau khi Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập, hình thành một đơn vị hành chính rộng lớn, nhiều tiềm năng phát triển.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ẢNH: N.ĐỨC

Vị thế mới của Quảng Ngãi sau hợp nhất

Trình bày báo cáo chính trị, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn qua đạt 7,3%/năm, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Thu ngân sách hằng năm luôn vượt dự toán, bình quân tăng 14%/năm, có năm đạt kỷ lục 34,7%. Tổng thu 5 năm qua vượt 170.000 tỉ đồng.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: N.ĐỨC

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - dịch vụ chiếm hơn 70% GRDP. Đến năm 2025, GRDP toàn tỉnh ước đạt gần 189.000 tỉ đồng, quy mô nền kinh tế xếp thứ 23 cả nước; GRDP bình quân đầu người gần 4.000 USD.

Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục là hạt nhân công nghiệp, bên cạnh việc Quảng Ngãi xây dựng thương hiệu quốc tế cho sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã kết nạp 14.770 đảng viên mới, nâng tỷ lệ đảng viên so với dân số lên 4,24%. Việc sàng lọc, loại bỏ đảng viên không đủ tư cách được thực hiện nghiêm túc, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, luân chuyển cán bộ, khắc phục tư tưởng cục bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, xúc động nhấn mạnh: "Hòa bình hôm nay là lời hồi âm trọn vẹn gửi về những năm tháng khốc liệt; mỗi khoảnh khắc bình yên hiện tại là lời đáp thiêng liêng gửi về quá khứ".

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I ẢNH: N.ĐỨC

Theo bà Vân, nhiều tháng qua, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội ở 816 tổ chức cơ sở đảng và 100 đảng bộ trực thuộc. Quảng Ngãi là một trong những địa phương sớm nhất cả nước hoàn thành đại hội cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình.

Năm định hướng lớn từ chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, quy mô ngày càng mở rộng và đứng ở thứ hạng cao trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đặc biệt ở miền núi. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tạo sức mạnh đoàn kết, yếu tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng bộ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: N.ĐỨC

Phó thủ tướng khẳng định, việc sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum không chỉ là thay đổi địa giới, mà còn là "bước ngoặt lịch sử", kết hợp lợi thế của vùng duyên hải năng động với Tây nguyên hùng vĩ, mở ra cơ hội để tỉnh bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung - Tây nguyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị đại hội tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn.

Trong đó, cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; cán bộ phải có tâm, có tầm, có khát vọng; dám nghĩ, dám làm; cán bộ yếu kém, né tránh phải được thay thế, khuyến khích thế hệ trẻ kế cận. Đồng thời, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, cấp xã phải gần dân, giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đi thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại đại hội ẢNH: P.A

Quảng Ngãi cần khai thác tiềm năng, bứt phá về kinh tế, tiếp tục lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, phát triển công nghệ cao, hóa dầu, năng lượng tái tạo, liên kết với Chu Lai để hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội: nâng cao y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030. Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số: cắt giảm ít nhất 30% thủ tục, chi phí và thời gian ngay trong năm đầu nhiệm kỳ; xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ nhân dân.