Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khu Kinh tế Dung Quất chiếm hơn 50% dự án FDI vào Quảng Ngãi

Phạm Anh
Phạm Anh
03/09/2025 17:29 GMT+7

Trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Quảng Ngãi, Khu Kinh tế Dung Quất tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu", khi chiếm hơn 50% số dự án và vốn đăng ký.

Ngày 3.9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay địa phương đã thu hút được 65 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,485 tỉ USD. Trong đó, riêng Khu Kinh tế Dung Quất luôn chiếm tỷ trọng lớn, nhiều năm liên tiếp đạt trên 50% số dự án FDI toàn tỉnh, thậm chí giai đoạn 2021 - 2023, con số này lên tới 100%.

Khu Kinh tế Dung Quất chiếm hơn 50% dự án FDI vào Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở Khu Kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) đóng vai trò như hạt nhân của khu kinh tế

ẢNH: BSR

Nếu như giai đoạn 1996 - 2010, Quảng Ngãi mới chỉ thu hút khoảng 326 triệu USD vốn FDI, thì đến 2016 - 2020, dòng vốn đã tăng gấp ba lần, đạt hơn 1 tỉ USD.

Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 650 triệu USD. Dù quy mô vốn giảm so với giai đoạn trước, nhưng các dự án lại tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực công nghiệp nặng, gắn với lợi thế cảng nước sâu Dung Quất.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, những dự án FDI trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển hạ tầng tại các khu công nghiệp của tỉnh này.

Định hướng thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp nặng gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất nhằm tăng sức cạnh tranh và hình thành chuỗi sản xuất hỗ trợ. Song song, tỉnh cũng khuyến khích các dự án công nghiệp nhẹ ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, nhằm đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề, hướng đến phát triển bền vững.

Danh mục ngành nghề được kêu gọi đầu tư tại Dung Quất bao gồm: Hóa dầu - hóa chất, khí - điện khí, sản xuất năng lượng từ mỏ khí Cá Voi Xanh và nguồn nhập khẩu… Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Khu Kinh tế Dung Quất chiếm hơn 50% dự án FDI vào Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao văn kiện đầu tư vào Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong tháng 3.2025

ẢNH: P.A

Ngoài duy trì quan hệ với các thị trường và đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… Quảng Ngãi đang chủ động mở rộng tiếp cận các nhà đầu tư từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Việc đa dạng hóa đối tác không chỉ giúp gia tăng cơ hội tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao mà còn góp phần đưa Quảng Ngãi hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Với chiến lược rõ ràng, lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp và chú trọng đến yếu tố môi trường, tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của miền Trung.

