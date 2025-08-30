Xem nhanh 20h ngày 30.8: Bão số 6 đã suy yếu và đổ bộ miền Trung | Khởi tố thêm vợ của giang hồ Vi 'ngộ'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 6 đã suy yếu, đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Vào lúc 16 giờ chiều nay, Bão số 6 (Nongfa) đã suy yếu và đi vào đất liền khu vực nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị. Tại khu vực ven biển đất liền ở Nghệ An và Hà Tĩnh, đã ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Dự báo trong 6-12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, tiến sang khu vực Trung Lào, suy yếu và tan dần.

Từ chiều tối nay 30.8 đến hết 31.8, khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-180 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị cũng sẽ chịu ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ông Nguyễn Văn Hưởng, cho biết từ ngày 1.9 trở đi, mưa trên cả nước sẽ giảm dần và thời tiết ngày 2.9 sẽ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Đại kiện tướng Shevchenko bị tước danh hiệu, cấm thi đấu vì gian lận điện thoại trong toilet

Ngày 29.8.2025, Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) đã ra quyết định cuối cùng liên quan đến vụ gian lận của kỳ thủ cờ vua nổi tiếng Kirill Shevchenko: chính thức tước danh hiệu Đại kiện tướng và áp dụng lệnh cấm thi đấu trong ba năm.

Vào tháng 10.2024, đại kiện tướng Kirill Shevchenko đã bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh tại giải vô địch cờ vua đồng đội Tây Ban Nha, dẫn đến việc bị loại khỏi giải đấu. Gần một năm sau, sau quá trình xem xét án phạt sơ thẩm của Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật cùng đơn kháng cáo của Shevchenko, Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật của FIDE đưa ra quyết định trừng phạt mới đối với kỳ thủ này. Cụ thể, Shevchenko bị:

Thu hồi danh hiệu Đại kiện tướng; Cấm tham gia mọi sự kiện do FIDE tổ chức trong vòng ba năm trên toàn thế giới; Sau hai năm đầu tiên của lệnh cấm, đến năm thứ 3 lệnh cấm sẽ chuyển thành án treo, chỉ áp dụng nếu có thêm hành vi vi phạm.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 19.10.2024 đến 18.10.2026, và phần án treo kéo dài đến 1 năm sau đó, tức là 18.10.2027.

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ', điều tra tội trốn thuế

Ngày 30.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, thường được gọi là trùm giang hồ Vi "ngộ") và Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợ Vi), cùng ngụ P.Hạc Thành (Thanh Hóa), để điều tra về tội trốn thuế.

Trước đó, Vi "ngộ" đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

