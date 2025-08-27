Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 27.8: Xe tải thoát sạt lở kinh hoàng trong gang tấc | Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 27.8: Xe tải thoát sạt lở kinh hoàng trong gang tấc | Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/08/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 27.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khiếp vía video sạt lở đất Lào Cai, xe tải thoát nguy trong gang tấc; từ vụ cô gái MMA hạ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khiếp vía video sạt lở đất Lào Cai, xe tải thoát nguy trong gang tấc

Sáng 27.8, đoạn video do người dân ghi lại cảnh sạt lở núi kinh hoàng tại tỉnh Lào Cai cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ đất đá trên sườn đồi bên cạnh rung chuyển, trượt xuống chỉ trong chưa đầy vài giây.

Nhiều người dân đứng gần đó đã la hét thúc giục tài xế xe tải chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, rất may tài xế đã kịp nhấn ga và điều khiển xe tải thoát khỏi vị trí mà ngay sau đó bị đất đá phủ kín.

Video sạt lở đất Lào Cai, xe tải thoát nguy trong gang tấc

Khối sạt lở lớn đã chặn ngang toàn bộ mặt đường, mảng đất đá ụp xuống tạo tiếng động vang dội. Theo các nhân chứng, nếu tài xế chậm lại chỉ một giây, chiếc xe đã bị vùi lấp.

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Một người đàn ông xăm trổ tấn công một người phụ nữ trong hầm để xe. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái đã phản ứng mạnh mẽ, sử dụng các kỹ năng võ thuật để khống chế người đàn ông và buộc anh ta phải xin lỗi.

Khi clip lan truyền, nhiều người nhanh chóng nhận ra cô là vận động viên MMA với kỹ năng đối kháng vượt trội, chính nhờ vậy mà cô đã áp đảo được đối thủ.

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Tuy nhiên, hình ảnh này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng, khi một số người cho rằng nam thanh niên xứng đáng nhận bài học nhớ đời, trong khi một số khác cảnh báo rằng không phải phụ nữ nào cũng có khả năng đấu tay đôi như vậy. Hơn nữa, việc phản ứng trong lúc mất bình tĩnh có thể không được coi là phòng vệ hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Vậy trong những tình huống bị xúc phạm, khiêu khích hay thậm chí bị tấn công, chúng ta nên xử lý thế nào để vừa bảo vệ bản thân vừa tránh rủi ro pháp lý? Mời quý vị lắng nghe ý kiến từ chuyên gia pháp lý.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

