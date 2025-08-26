Xem nhanh 20h ngày 26.8: Khu nhà giàu Hà Nội ‘ngập không lối thoát’ | Vì sao bão số 5 siêu dị thường?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội: 'Khu nhà giàu' ngập 'không lối thoát', dân thức xuyên đêm đắp đập ngăn nước

Mưa lớn xuyên đêm 25.8.2025 đã khiến nhiều tuyến phố tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, thành phố Hà Nội) ngập “không lối thoát”.

Đến chiều 26.8, khu vực này vẫn ngập sâu, có nơi ngập khoảng 1 mét, nhiều người dân đã 'be bờ đắp đập', tát nước ra ngoài.

Nhiều năm qua, mỗi khi có mưa lớn là khu đô thị này lại rơi vào tình trạng ngập úng, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân sinh sống tại đây. Do hạ tầng thoát nước chưa được đồng bộ, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài vài giờ là nhiều tuyến đường trong khu đô thị biến thành "sông".

Mưa lớn cũng khiến trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện 36 điểm ngập lụt, làm cho giao thông nhiều đoạn đường bị tê liệt sáng 26.8. Số liệu đo mưa từ 7 giờ ngày 25.8 đến 7 giờ ngày 26.8, lượng mưa ở nhiều nơi phổ biến từ 100 - 200 mm. Trong đó, một số nơi lớn hơn như: Thạch Thất, An Khánh, Thường Tín, Thanh Trì, Quốc Oai.

Dị thường bão số 5: 3 giờ đứng yên, 10 giờ quần thảo đất liền

Trao đổi với Thanh Niên ngày 26.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 rất đặc biệt, nguy hiểm và có diễn biến dị thường khi hoạt động trên biển cũng như trên đất liền.

Bão số 5 (bão Kajiki) hình thành trên Biển Đông, có tốc độ di chuyển rất nhanh. Trong phần lớn thời gian ở trên biển, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ, cường độ mạnh lên rất nhanh.

Trước đó, tối và đêm 22.8, khi mới vào Biển Đông, bão số 5 là áp thấp nhiệt đới, có gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Đến sáng 23.8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Chỉ hơn 24 giờ sau, chiều 24.8, bão đã mạnh lên cấp 14. Như vậy, bão số 5 đã mạnh lên 8 cấp chỉ trong 2 ngày, đây cũng là cơn bão có vòng đời rất ngắn.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025 ngày 26.8.2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 ngày 3.4.2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Điểm đáng chú ý của Nghị định 232 là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Nghị định 232 quy định vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Sản xuất vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục tiêu chuyển từ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sang cơ chế cấp phép hoạt động sản xuất vàng miếng.

Điều kiện cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên, còn ngân hàng có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên.

