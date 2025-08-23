Xem nhanh 20h ngày 23.8: Bão số 5 mạnh lên cấp 10 | Người cha miền Tây 10 năm nhặt rác nuôi con trai khờ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 5: Hỏa tốc yêu cầu thủy điện Bản Vẽ xả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 23.8, tâm bão số 5 (cơn bão Kajiki) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 114,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, gió mạnh lên cấp 9 - cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 120 km/giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 5 , vùng biển khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Sáng 23.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã ký lệnh hỏa tốc yêu cầu Công ty thủy điện Bản Vẽ xả nước để ứng phó với cơn bão số 5.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ để hạ dần mực nước hồ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu trong quá trình vận hành, căn cứ tình hình thời tiết và lượng mưa, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ chỉ đạo điều chỉnh việc xả lũ, cắt giảm lũ theo đúng các quy định của Chính phủ. Các sở, ngành liên quan giám sát việc vận hành xả lũ để giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ nằm trên thượng nguồn sông Lam, có công suất thiết kế 320 MW, dung tích hồ chứa hơn 1,8 triệu m3 nước. Hồ chứa này có chức năng điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du.

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Đều đặn hằng ngày, từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều, người cha già gầy gò cùng Con trai Trần Thế Mỹ (26 tuổi) rong ruổi khắp các khu dân cư ở P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để thu gom rác.

Trên chiếc xe ba gác cũ kỹ hoen gỉ, ông Khiêm miệt mài chất từng bao rác, vỏ lon, bìa carton, chai nhựa… đổi lấy đồng tiền mưu sinh.

Phía sau ông là bóng dáng lặng lẽ của Mỹ, thân hình to lớn nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 5, chân trần lấm lem, tay phụ cha nhặt rác. Công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cha con ông chưa từng nghỉ một ngày. Có hôm mưa lớn, xe nặng trượt bánh, ông lảo đảo, kiệt sức, nhưng ông vẫn không cho phép mình dừng lại.

Gia đình ông Khiêm vốn chẳng có tài sản gì đáng kể, sống trong căn nhà lộp tôn xuống cấp. Vợ ông sức khỏe yếu, mù chữ nên không thể làm gì ra tiền. Con trai lớn Trần Mẫn Tiến (30 tuổi) học hết lớp 11 thì nghỉ vì học kém, đầu óc cũng không lanh lẹ như người bình thường, nay cũng theo cha đi gom rác phụ giúp. Từ nhà đến nơi làm hơn 5 km, cha con ông vẫn đều đặn đi về mỗi ngày như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

