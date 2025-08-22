Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây 'loạn thần AI'?
Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

22/08/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 22.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ; Các ứng dụng như ChatGPT có thể khiến nhiều người bị 'loạn thần AI';...

Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ

Nhưng không phải khi nào, không phải với tất cả các giao lộ, người tham gia giao thông đều được phép rẽ phải khi đèn đỏ.

Thông tin từ Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng với ô tô và 6 triệu đồng với xe máy. Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã bố trí thêm nhiều bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ để giảm ùn tắc ở giao lộ.

Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ

Trong đó, một số giao lộ có dấu mũi tên xanh rẽ phải - tức là cho phép tất cả các phương tiện rẽ phải khi đèn chính hiển thị màu đỏ. Bên cạnh đó, CSGT cũng kiến nghị lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, bổ sung biển báo, vạch kẻ đường tại nhiều nút giao phức tạp.

Theo CSGT TP.HCM, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành, ý thức giao thông thay đổi rõ rệt.

Dù vậy, chỉ khoảng 3 tháng sau đó, tình trạng leo lề, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu lại tái diễn.

Để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, ngoài bố trí tổ tuần tra công khai, các đơn vị còn kết hợp ghi hình để xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội), đồng thời khai thác dữ liệu camera cố định tại các giao lộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt hơn 437.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 4.400 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Các ứng dụng như ChatGPT có thể khiến nhiều người bị 'loạn thần AI'

Với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), hàng trăm triệu người trên thế giới trò chuyện với ChatGPT và các ứng dụng AI khác hằng tuần, trong khi mối lo ngại ngày càng tăng về tác hại nếu sử dụng liên tục trong nhiều giờ.

Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

Theo tờ The Washington Post ngày 20.8, thông tin về một số người dường như mất liên hệ với thực tại sau khi sử dụng chatbot quá mức đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong những tuần gần đây, với nhiều bài đăng gọi đó là “chứng loạn thần do AI”.

Trong khi “chứng loạn thần do AI” hiện không phải là tên gọi chính thức, các chuyên gia sức khỏe tâm thần đồng ý rằng những trường hợp trên đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức và nghiên cứu thêm.

Theo chuyên gia Vaile Wright tại Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), “Hiện tượng này còn quá mới và diễn ra quá nhanh nên chúng ta chưa có đủ bằng chứng thực nghiệm để có thể hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

