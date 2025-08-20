Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh
Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh

20/08/2025 19:15 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 20.8có nhiều tin tức đáng chú ý về: Quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9; BTC concert 'Việt Nam trong tôi' tạm ngừng phát vé;...

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

10 trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh

Hôm nay 20.8, tại sân bay Hòa Lạc, Hà Nội, Viện Kỹ thuật phòng không - không quân phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917, 930 tổ chức nghiệm thu và treo cờ, bay huấn luyện đội hình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Cảnh tượng trực thăng bay lượn trên bầu trời Hà Nội, kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, không chỉ là một buổi huấn luyện mà còn là một biểu tượng của sức mạnh, niềm tự hào dân tộc. Được huấn luyện với đội hình 1-3-3-3, các phi công giữ độ cao ổn định, bay qua các khán đài với cự ly hoàn hảo, tạo ra những màn trình diễn đầy ấn tượng.

Quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

Trưa 20.8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga có mặt tại Cảng hàng không quốc tế, sân bay Nội Bài để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Ngay khi chuyên cơ chở các quân nhân Nga hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Tạm dừng phát vé concert quốc gia | Quân nhân Nga đến Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh - Ảnh 1.

Các quân nhân Nga có mặt ở sân bay Nội Bài

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Nga đến Việt Nam.

Đến Việt Nam lần này, đoàn lực lượng vũ trang nước Nga gồm hàng chục chiến sĩ, mỗi người đều có chiều cao khoảng 1,8 - 1,9 m.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Khán giả ngất xỉu, BTC concert 'Việt Nam trong tôi' tạm ngừng phát vé

Ngày 20.8, hàng nghìn người đã xếp hàng từ sáng sớm tại Nhà hát Lớn Hà Nội để nhận vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi". Tuy nhiên, do thời tiết nóng bức và đông đúc, một số khán giả đã ngất xỉu vì sức nóng và sự chờ đợi kéo dài. Dù ban tổ chức đã nỗ lực điều tiết đám đông, nhưng đến 9 giờ sáng việc phát vé phải tạm dừng.

Concert "Việt Nam trong tôi" sẽ diễn ra tối 26.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: SOOBIN, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

