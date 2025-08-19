Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/08/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 19.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tìm thấy thi thể du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương; bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới?;...

Tự động phát

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Đang chạy

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Cặp sân bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất lọt top 5 đông khách nhất thế giới

Cặp sân bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất lọt top 5 đông khách nhất thế giới

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Tân Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown: Tôi nóng lòng khám phá TP.HCM

Tân Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown: Tôi nóng lòng khám phá TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Giăng lưới đánh cầu lông giữa đường còn đe dọa tài xế | Tạm giữ người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Giăng lưới đánh cầu lông giữa đường còn đe dọa tài xế | Tạm giữ người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ

Xem nhanh 12h: Nghi án vợ đâm chồng ở Phú Thọ | Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng

Xem nhanh 12h: Nghi án vợ đâm chồng ở Phú Thọ | Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bích Tuyền là nhân tố chủ lực của đội, có vị trí rất quan trọng trong đội hình. HLV Tuấn Kiệt nhận định rằng từ trước đến nay, ông luôn xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể. Có Bích Tuyền là một điều tốt cho chuyên môn của đội, nhưng ông cũng đã có phương án khi thiếu vắng Bích Tuyền. Vì vậy, quyết định này không ảnh hưởng quá lớn về chuyên môn. Toàn đội vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Ngay sau đó, ban huấn luyện xác nhận rằng Bích Tuyền sẽ không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Kenya vào lúc 19 giờ ngày 19.8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vào ngày 20.8, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ ngày 22.8 đến 7.9.

Sau khi Bích Tuyền xin rút, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan với 13 VĐV, trong đó chủ công Thanh Thúy là đội trưởng.

Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 19.8, thông tin từ UBND xã Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) ở vị trí cách cửa động Sơn Cung khoảng 500 m.

Các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương).

Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2 km và mất tích từ đây.

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

‘Xem nhanh 20h’ ngày 16.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương; bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19;...

Xem nhanh 20h ngày 17.8: Đề xuất cho tính khoản lỗ 44 ngàn tỉ vào giá điện | Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình?

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ rừng quốc gia cúc phương thi thể nam du khách mất tích Bích Tuyền bóng chuyền nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận