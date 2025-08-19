Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

Bích Tuyền là nhân tố chủ lực của đội, có vị trí rất quan trọng trong đội hình. HLV Tuấn Kiệt nhận định rằng từ trước đến nay, ông luôn xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể. Có Bích Tuyền là một điều tốt cho chuyên môn của đội, nhưng ông cũng đã có phương án khi thiếu vắng Bích Tuyền. Vì vậy, quyết định này không ảnh hưởng quá lớn về chuyên môn. Toàn đội vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Ngay sau đó, ban huấn luyện xác nhận rằng Bích Tuyền sẽ không tham gia trận giao hữu với đội tuyển Kenya vào lúc 19 giờ ngày 19.8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vào ngày 20.8, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ ngày 22.8 đến 7.9.

Sau khi Bích Tuyền xin rút, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan với 13 VĐV, trong đó chủ công Thanh Thúy là đội trưởng.

Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 19.8, thông tin từ UBND xã Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) ở vị trí cách cửa động Sơn Cung khoảng 500 m.

Các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương).

Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2 km và mất tích từ đây.

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.