Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 16.8, thông tin từ cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng), khách du lịch đi tham quan, khám phá rừng Cúc Phương và mất tích từ chiều 14.8.

Trước đó, chiều 13.8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2 km) và mất tích từ đây.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở set 1, sau khi để đối thủ dẫn trước với cách biệt nhỏ, các cô gái Việt Nam đã lấy lại phong độ mạnh mẽ từ điểm số thứ 7. Họ thực hiện một chuỗi 9 điểm liên tiếp để kết thúc set 1 với tỷ số 25-19. Trong set này, Dominica mắc nhiều lỗi và U.21 Việt Nam tận dụng rất tốt, với 14 điểm đến từ các lỗi của đối phương.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở set 2, U.21 Dominica lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, và các tay đập Việt Nam đã khai thác hiệu quả, giành chiến thắng 25-17. Sang set 3, dù Dominica thi đấu quyết tâm và có thời điểm vươn lên dẫn trước, nhưng nỗ lực của họ vẫn không đủ để làm khó Việt Nam. U.21 Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-17, khép lại giải vô địch U.21 thế giới 2025 ở vị trí 19/24.

