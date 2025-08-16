Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/08/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 16.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương; bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19;...

Tự động phát

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Đang chạy

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn

Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Xem nhanh 12h: Cháy lớn tại Đồng tháp | Thượng đỉnh Trump - Putin kết quả ra sao?

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

Bàng hoàng khoảnh khắc kẻ lạ sát hại cụ bà 80 tuổi ở Tân Uyên

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 16.8, thông tin từ cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng), khách du lịch đi tham quan, khám phá rừng Cúc Phương và mất tích từ chiều 14.8.

Trước đó, chiều 13.8, anh M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2 km) và mất tích từ đây.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở set 1, sau khi để đối thủ dẫn trước với cách biệt nhỏ, các cô gái Việt Nam đã lấy lại phong độ mạnh mẽ từ điểm số thứ 7. Họ thực hiện một chuỗi 9 điểm liên tiếp để kết thúc set 1 với tỷ số 25-19. Trong set này, Dominica mắc nhiều lỗi và U.21 Việt Nam tận dụng rất tốt, với 14 điểm đến từ các lỗi của đối phương.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở set 2, U.21 Dominica lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự, và các tay đập Việt Nam đã khai thác hiệu quả, giành chiến thắng 25-17. Sang set 3, dù Dominica thi đấu quyết tâm và có thời điểm vươn lên dẫn trước, nhưng nỗ lực của họ vẫn không đủ để làm khó Việt Nam. U.21 Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-17, khép lại giải vô địch U.21 thế giới 2025 ở vị trí 19/24.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 13.8: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà | U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng sau cú sốc lớn

Xem nhanh 20h ngày 13.8: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà | U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng sau cú sốc lớn

‘Xem nhanh 20h’ ngày 13.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà; báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận;...

Xem nhanh 20h ngày 14.8: Gà lôi trắng: quý nhưng có hiếm? | Vì sao xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp cao tốc bị phạt nguội

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ mất tích rừng Cúc Phương bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam U.21 thế giới Vô địch thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận