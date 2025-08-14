Xem nhanh 20h ngày 14.8: Gà lôi trắng: quý nhưng có hiếm? | Vì sao xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp cao tốc bị phạt nguội

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tìm hiểu về gà lôi trắng: quý, nhưng có thực sự hiếm?

Gà lôi trắng nằm trong nhóm các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB và thuộc nhóm Sắp nguy cấp và trong Danh lục đỏ IUCN 2025, thuộc nhóm Ít quan tâm trong Danh lục đỏ Việt Nam 2024.

Trong tự nhiên, gà lôi trắng là loài không dễ bắt gặp. Điển hình như tại Vườn quốc gia Phong Điền, qua nhiều năm đặt bẫy ảnh khảo sát nhưng đơn vị chỉ ghi nhận duy nhất 1 lần 2 cá thể gồm 1 trống 1 mái.Ngay sau khi xuất hiện những thông tin xôn xao liên quan đến vụ nuôi gà lôi trắng lãnh án 6 năm tù, phóng viên Báo Thanh Niên đã đến tìm hiểu tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - nơi đang bảo tồn, nuôi dưỡng đàn gà lôi trắng với hơn 30 cá thể.

Cục CSGT nói lý do phạt nguội xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng loạt xe cấp cứu chạy làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhận thông báo phạt nguội. Trong đó, có cả xe cấp cứu biển số trắng và xe cấp cứu biển số xanh.

Nội dung này nhận nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, một bên cho rằng CSGT đang làm quá cứng nhắc, gây phiền hà cho tài xế xe cấp cứu vì phải đi giải trình khi nhận thông báo phạt nguội; một bên lại ủng hộ, cho rằng cách làm này ngăn chặn được các xe cấp cứu chạy sai mục đích.

Đại diện Cục CSGT cho biết, qua theo dõi hệ thống camera giao thông và tiến hành xác minh xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT phát hiện một số xe ô tô cấp cứu có các vi phạm sau: không có giấy phép sử dụng phát tín hiệu của xe ưu tiên hoặc giấy phép đã hết hiệu lực; không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích, nhưng vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

