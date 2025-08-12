Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Ngày 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy tay ga nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại tuyến đường đông đúc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM), vào khoảng 8 giờ 8 phút ngày 11.8.

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Theo đó, thời điểm nói trên, gần 20 xe máy hiệu Vespa do những người mặc áo màu cam cầm lái, chạy trên đường Lê Lợi, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huệ thì gặp đèn đỏ. Những người này không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Tại giao lộ này, không có đèn tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Liên quan vụ ông H.A.T (42 tuổi, ở P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản gần 3 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Ngày 12.8, tin từ UBND P.Tân Thành, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở NN-MT và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông H.A.T.

Theo báo cáo, ông H.A.T vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính và QĐ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông H.A.T.

Các cơ quan chức năng hiện đang xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính. Ngày 12.8, thông tin từ UBND phường Tân Thành cho biết cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với chủ “tòa nhà đẹp nhất Cà Mau”.

