Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
12/08/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 12.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM; sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?;...

Tự động phát

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Đang chạy

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Toàn cảnh 17h: Thực hư clip thân mật trong xe Mercedes | Hanoi Metro cấm mang xe đạp điện lên tàu?

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Xem nhanh 12h: Công ty M-TP nói gì về việc bị cưỡng chế thuế | Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Cận cảnh 'công xưởng' sản xuất thực phẩm chức năng giả

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Công an thông tin vụ cả làng 'rủ nhau' sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Ngày 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy tay ga nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại tuyến đường đông đúc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM), vào khoảng 8 giờ 8 phút ngày 11.8.

Xem nhanh 20h ngày 12.8: Sau 3 năm, tòa nhà đẹp nhất Cà Mau giờ ra sao | Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ

Theo đó, thời điểm nói trên, gần 20 xe máy hiệu Vespa do những người mặc áo màu cam cầm lái, chạy trên đường Lê Lợi, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huệ thì gặp đèn đỏ. Những người này không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Tại giao lộ này, không có đèn tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Liên quan vụ ông H.A.T (42 tuổi, ở P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản gần 3 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Ngày 12.8, tin từ UBND P.Tân Thành, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở NN-MT và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông H.A.T.

Theo báo cáo, ông H.A.T vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính và QĐ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông H.A.T.

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Các cơ quan chức năng hiện đang xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính. Ngày 12.8, thông tin từ UBND phường Tân Thành cho biết cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với chủ “tòa nhà đẹp nhất Cà Mau”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

‘Xem nhanh 20h’ ngày 11.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vì sao Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?; Làn sóng bùng nổ giới siêu giàu nhờ AI;...

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

Xem nhanh 20h ngày 10.8: Tạm giữ người hành hung phụ nữ ở thang máy | Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ tòa nhà đẹp nhất cà mau vượt đèn đỏ áo cam trung tâm TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận