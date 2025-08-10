Xem nhanh 20h ngày 10.8: Tạm giữ người hành hung phụ nữ ở thang máy | Campuchia phủ nhận cài thêm mìn ở biên giới

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Chiều 10.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú P.Bạch Mai, Hà Nội; nơi ở hiện nay chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10.8, Công an P.Phương Liệt (Hà Nội) nhận tin báo của chị N.T (28 tuổi, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt) về việc tối 9.8, chị bị một người đàn ông xăm kín tay đánh, gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phương Liệt đã vào cuộc xác minh và đưa nạn nhân đi khám thương tích. Đến 10 giờ ngày 10.8, lực lượng chức năng đã đưa Thành, là người đánh chị N.T, về trụ sở làm việc.



Nghệ nhân Khmer đưa cây tre ra thế giới: Dạy nghề cho phạm nhân, tạo nhiều việc làm

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề đan lát, từ năm 13 tuổi, bà Trương Thị Bạch Thủy (ngụ xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) đã gắn bó với cây tre. Sau giờ học, bà cần mẫn đan từng chiếc rổ tre mang ra chợ bán kiếm tiền đóng học phí. Tình yêu với nghề lớn dần theo năm tháng, tròn 17 tuổi, bà mạnh dạn mở cơ sở sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre trúc.

Nhiều năm sau, cơ duyên đưa bà Thủy trở lại quê nội ở xã Thuận Hòa. Chứng kiến làng nghề truyền thống dần chìm vào quên lãng do không cạnh tranh nổi thị trường hiện đại, bà quyết định "hồi sinh" làng nghề. Năm 2023, bà Thủy thành lập Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Thủy Tuyết gồm 32 xã viên. Với khu nhà xưởng rộng hơn 3.000 m2, bà cùng cộng sự vừa giữ gìn nghề truyền thống, vừa nâng tầm giá trị cây tre Việt Nam.

Các sản phẩm mây tre đan của HTX không còn giới hạn trong vai trò đồ gia dụng hay lưu niệm đơn thuần, mà vươn tới các khách sạn, nhà hàng cao cấp và xuất khẩu sang Mỹ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Campuchia… Hiện nay, HTX sở hữu hơn 700 mẫu sản phẩm đồ sinh hoạt, trang trí, du lịch và quà tặng.

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Trong một tuyên bố ngày 9.8, CMAA cho biết “lập trường của Campuchia rất rõ ràng là chúng tôi không và sẽ không đặt mìn mới”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia là quốc gia tham gia Công ước cấm mìn sát thương mà nước này ký vào năm 1999.

Theo báo Bangkok Post, tuyên bố của CMAA được đưa ra sau khi ba binh sĩ Thái Lan bị thương trong một vụ nổ mìn khi đang tuần tra biên giới ở khu vực biên giới nằm giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia).

