Xem nhanh 20h ngày 8.8: Nắng nóng gay gắt, khi nào hết 'hạn bà chằn' | Bệnh chikungunya lây lan toàn cầu

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: 'Hạn bà chằn' bao giờ mới hết?

Từ đầu tháng 8 đến nay, người dân ở TP.HCM và khu vực Nam bộ, Tây nguyên trải qua thời kỳ nắng nóng rát rạt dù đang giữa mùa mưa, nhiệt độ nhiều ngày đến 36, 37 độ.

Đợt nắng nóng này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn". Nhưng tại sao lại xuất hiện nắng nóng liên tục nhiều ngày dù đang là mùa mưa? Và vì sao lại gọi là "hạn bà chằn"?

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, đây đã là đợt "hạn bà chằn" thứ hai, đợt đầu tiên xảy ra vào giữa tháng 7. Theo thạc sĩ Xuân Lan, nhiều ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM duy trì ở ngưỡng 32-35 độ theo số liệu được quan trắc, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiều.

Chuyên gia thời tiết cũng cảnh báo sau giai đoạn "hạn bà chằn" là giai đoạn khá nhạy cảm và nguy hiểm, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết, đặc biệt đối với các hoạt động trên biển của ngư dân.

Bởi khi "hạn bà chằn" vừa đi qua, mưa bão có khả năng xuất hiện dồn dập trong những ngày tới.

WHO cảnh báo bệnh chikungunya có thể ảnh hưởng hàng tỉ người

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người nhiễm vi rút chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp.

Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, một số người có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tỷ lệ tử vong ở bệnh này là thấp, nhưng vẫn có nguy cơ cao ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi mắc bệnh nền.

