TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: 'Hạn bà chằn' bao giờ mới hết?

Từ đầu tháng 8 đến nay, người dân ở TP.HCM và khu vực Nam bộ, Tây nguyên trải qua thời kỳ nắng nóng rát rạt dù đang giữa mùa mưa, nhiệt độ nhiều ngày đến 36, 37 độ.

Đợt nắng nóng này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn". Nhưng tại sao lại xuất hiện nắng nóng liên tục nhiều ngày dù đang là mùa mưa? Và vì sao lại gọi là "hạn bà chằn"?

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: Bao giờ 'hạn bà chằn' mới hết?

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, đây đã là đợt "hạn bà chằn" thứ hai, đợt đầu tiên xảy ra vào giữa tháng 7. Theo thạc sĩ Xuân Lan, nhiều ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM duy trì ở ngưỡng 32-35 độ theo số liệu được quan trắc, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiều.

Nắng gắt từ sáng sớm khiến người lao động mưu sinh thêm phần vất vả ẢNH: VÕ HIẾU

Chuyên gia thời tiết cũng cảnh báo sau giai đoạn "hạn bà chằn" là giai đoạn khá nhạy cảm và nguy hiểm, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết, đặc biệt đối với các hoạt động trên biển của ngư dân.

Bởi khi "hạn bà chằn" vừa đi qua, mưa bão có khả năng xuất hiện dồn dập trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 8.8, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 3m. Biển động, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến 4 giờ sáng ngày 9.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc. Cường độ áp thấp mạnh cấp 6 giật cấp 8; vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng mạnh.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc ở khu vực bắc Biển Đông.