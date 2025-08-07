Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế
Video Đời sống

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Hồ Hiền - Võ Hiếu
07/08/2025 19:34 GMT+7

Nhiều ngày qua, TP.HCM duy trì kiểu thời tiết sáng trưa nắng nóng gay gắt, đầu giờ chiều bất chợt đổ mưa tầm tã, khiến người dân đi đường thêm phần vất vả, chuyện buôn bán ế ẩm, khó khăn.

Tự động phát

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Đang chạy

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Nữ tài xế taxi được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ vỡ ối đi cấp cứu

Nữ tài xế taxi được CSGT TP.HCM mở đường chở thai phụ vỡ ối đi cấp cứu

Kỳ thú hồ Trị An: Mùa chim rồng rộc làm tổ

Kỳ thú hồ Trị An: Mùa chim rồng rộc làm tổ

Món chay tại nhà hàng Michelin vinh danh, khách 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Món chay tại nhà hàng Michelin vinh danh, khách 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Nước rút, người dân miền núi Nghệ An rơi nước mắt nhìn bản làng hoang tàn

Nước rút, người dân miền núi Nghệ An rơi nước mắt nhìn bản làng hoang tàn

AI thay đổi cách người Việt lên kế hoạch du lịch như thế nào?

AI thay đổi cách người Việt lên kế hoạch du lịch như thế nào?

Sinh viên ở ký túc xá, tiết kiệm điện thế nào?

Sinh viên ở ký túc xá, tiết kiệm điện thế nào?

Tiết kiệm điện từ nếp nhà

Tiết kiệm điện từ nếp nhà

Người dân TP.HCM bất ngờ vì đăng ký, sang tên xe nhanh gọn lẹ

Người dân TP.HCM bất ngờ vì đăng ký, sang tên xe nhanh gọn lẹ

Chỉ mới hơn 9 giờ sáng, TP.HCM đã nắng nóng gay gắt. Thậm chí từ sáng sớm, người dân đã có thể cảm nhận rất rõ cái oi bức những ngày này. Tại các khu vực trung tâm thành phố, nắng nóng cộng thêm lượng phương tiện lưu thông đông đúc càng khiến không khí thêm phần oi bức, khó chịu.

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Nền nhiệt độ tại TP. HCM trong những ngày gần đây duy trì ở mức cao, có lúc vượt 35°C, gây ra cảm giác oi bức, mệt mỏi và kiệt sức cho người dân.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích, đợt nắng nóng kéo dài từ tuần trước đến những ngày đầu tuần này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" - một đợt nắng nóng giữa mùa mưa. Đây cũng là cách gọi quen thuộc trong dân gian, thông thường thời tiết trong những ngày này sẽ cực kỳ oi bức, khó chịu.

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế - Ảnh 1.

Nền nhiệt độ tại TP. HCM trong những ngày gần đây duy trì ở mức cao

ẢNH: VÕ HIẾU

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế - Ảnh 2.

Nắng gắt từ sáng sớm khiến người lao động mưu sinh thêm phần vất vả

Hơn 1 tuần qua, sáng sớm nắng gắt, nền nhiệt cao nhưng tới 2-3 giờ chiều trở đi, mưa lớn thường đến bất chợt khiến người dân, đặc biệt là những người thường di chuyển và mưu sinh ngoài đường trở tay không kịp.

Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài thêm vài ngày tới, rồi sau đó mưa giông xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ giảm dần.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ ngày 10.8, gió tây nam có xu hướng mạnh dần lên, bên cạnh đó hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh hơn; kéo theo mưa giông phát triển trên diện rộng. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất tiếp tục giảm thêm từ 1 - 2 độ C, còn phổ biến 31 - 32 độ C.

Đây là giai đoạn thời tiết chuyển từ trạng thái nắng nóng sang mưa giông mạnh, kéo theo sự thay đổi nhiệt mạnh nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vòi rồng

Tin liên quan

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Chỉ với vài từ khóa đơn giản như rúng động Thanh Hóa, rùng rợn Nghệ An, kinh hoàng Hải Phòng,… người dùng YouTube có thể bắt gặp hàng loạt video án mạng giả tưởng được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo.

Kỳ thú hồ Trị An: Mùa chim rồng rộc làm tổ

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM TP.HCM nắng nóng thời tiết TP.HCM nắng nóng ở TP.HCM hạn bà chằn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận