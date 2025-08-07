Chỉ mới hơn 9 giờ sáng, TP.HCM đã nắng nóng gay gắt. Thậm chí từ sáng sớm, người dân đã có thể cảm nhận rất rõ cái oi bức những ngày này. Tại các khu vực trung tâm thành phố, nắng nóng cộng thêm lượng phương tiện lưu thông đông đúc càng khiến không khí thêm phần oi bức, khó chịu.

TP.HCM nắng gắt rồi mưa bất chợt, tiểu thương than bán hàng ế

Nền nhiệt độ tại TP. HCM trong những ngày gần đây duy trì ở mức cao, có lúc vượt 35°C, gây ra cảm giác oi bức, mệt mỏi và kiệt sức cho người dân.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích, đợt nắng nóng kéo dài từ tuần trước đến những ngày đầu tuần này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn" - một đợt nắng nóng giữa mùa mưa. Đây cũng là cách gọi quen thuộc trong dân gian, thông thường thời tiết trong những ngày này sẽ cực kỳ oi bức, khó chịu.

Nền nhiệt độ tại TP. HCM trong những ngày gần đây duy trì ở mức cao ẢNH: VÕ HIẾU

Nắng gắt từ sáng sớm khiến người lao động mưu sinh thêm phần vất vả

Hơn 1 tuần qua, sáng sớm nắng gắt, nền nhiệt cao nhưng tới 2-3 giờ chiều trở đi, mưa lớn thường đến bất chợt khiến người dân, đặc biệt là những người thường di chuyển và mưu sinh ngoài đường trở tay không kịp.

Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài thêm vài ngày tới, rồi sau đó mưa giông xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ giảm dần.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ ngày 10.8, gió tây nam có xu hướng mạnh dần lên, bên cạnh đó hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh hơn; kéo theo mưa giông phát triển trên diện rộng. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất tiếp tục giảm thêm từ 1 - 2 độ C, còn phổ biến 31 - 32 độ C.

Đây là giai đoạn thời tiết chuyển từ trạng thái nắng nóng sang mưa giông mạnh, kéo theo sự thay đổi nhiệt mạnh nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vòi rồng…