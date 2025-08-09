Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'
Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

‘Xem nhanh 20h’ ngày 9.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xe khách cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn ở phường Cầu Kiệu; Mỹ bắt cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm' sau một tuần săn lùng;...

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Xe khách cháy dữ dội ở phường Cầu Kiệu | Mỹ bắt được cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cháy lớn xe khách sau tai nạn liên hoàn ở phường Cầu Kiệu

Đến 13 giờ ngày 9.8, Công an phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xe khách sau tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu.

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Cầu Kiệu cho hay, đã nắm thông tin ban đầu vụ việc và đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đi chợ Bà Chiểu.

Khi đến đoạn trước công viên văn hóa Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu) thì xe tải thắng gấp do xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Lúc này, xe khách 16 chỗ chạy phía sau đến không kịp xử lý, tông vào đuôi xe tải.

Cú tông mạnh làm chiếc xe khách 16 chỗ bốc cháy dữ dội, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, xử lý dập tắt đám cháy.

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau một tuần săn lùng

Cựu binh nói trên, Michael Paul Brown (45 tuổi), đã bị bắt vào khoảng 14 giờ ngày 8.8 (khoảng 1 giờ ngày 9.8, theo giờ Việt Nam), gần một quán bar phía tây thành phố Anaconda, bang Montana (Mỹ), theo NBC News dẫn lời Tổng chưởng lý Montana Austin Knudsen nói với các phóng viên.

Ông Knudsen nhấn mạnh: “Đó là một ngày tốt lành. Chúng tôi đã tóm được người đàn ông đó”.

Ông Knudsen cho hay hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật đã tham gia vào cuộc săn lùng ông Brown. Nghi phạm có vũ khí vào thời điểm nhà chức trách đã tập trung nỗ lực săn lùng tại một khu vực. Ông Knudsen còn nói rằng việc bắt được nghi phạm là nhờ công chúng cung cấp thông tin và nhân viên công lực làm việc một cách nhanh chóng.

Cuộc săn lùng nghi phạm Brown được phát động vào ngày 1.8, khi ông này bị cáo buộc bước vào quán bar Owl bên cạnh nhà của ông ở Anaconda và nổ súng, khiến người pha chế và ba vị khách quen thiệt mạng. Sau vụ nổ súng, ông Knudsen nói rằng Brown “dọn dẹp hiện trường” và về nhà trong một thời gian ngắn trước khi bỏ trốn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

