Xem nhanh 20h ngày 11.8: Đề nghị giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN | AI biến nhiều người thành tỉ phú

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Ngày 11.8, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin về tình hình liên quan đến Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ-AISVN) và đề xuất với UBND TP.HCM giải thể trường này.

Trước đó, Trường Quốc tế Mỹ đã bị Sở đình chỉ hoạt động từ ngày 1.7.2024. Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, nhà trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ tháng 6.2024 đến nay, sau khi hết hạn đình chỉ hoạt động giáo dục thời hạn một năm, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Làn sóng bùng nổ giới siêu giàu nhờ AI

Các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo đã tạo ra hàng chục tỉ phú mới trong năm nay, góp phần vào cơn bùng nổ AI đang nhanh chóng trở thành làn sóng tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử gần đây, theo Đài CNBC.

Những vòng gọi vốn "khủng" trong năm nay của Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere và các công ty khởi nghiệp khác đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ và đẩy định giá lên mức kỷ lục.

Bùng nổ tỉ phú nhờ làn sóng AI

Một làn sóng tỉ phú mới đang xuất hiện cùng với định giá tăng vọt. Vào tháng 3, Bloomberg ước tính rằng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỉ phú với tổng giá trị tài sản ròng 38 tỉ USD. Kể từ đó, đã có thêm nhiều công ty AI tư nhân được định giá từ 1 tỉ USD trở lên ra đời.

