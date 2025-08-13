Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
13/08/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 13.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà; báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà

Trưa 13.8, tại Trại giam số 2 - Công an tỉnh Hưng Yên, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên và Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định kháng nghị toàn bộ bản án và quyết định về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Thái Khắc Thành - người bị phạt 6 năm tù (án sơ thẩm) với cáo buộc nuôi, bán 13 con gà lôi.

Theo đó, tại trại giam, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên trao quyết định của TAND tỉnh về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Thành, thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xem nhanh 20h ngày 13.8: Bị cáo vụ ‘gà lôi trắng’ đã được về nhà | U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng sau cú sốc lớn

Ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên và bà Trần Thị Thu Trà, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh trao quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025 của TAND Khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Cùng ngày, luật sư Lê Hồng Hiển, người nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Thành trong giai đoạn phúc thẩm, đã từ Hà Nội vào Nghệ An để gặp gỡ gia đình thân chủ.

Luật sư cho biết phía gia đình đã nhận được cuộc gọi của anh Thành thông báo đang trên xe về nhà. Vợ và các con của anh rất xúc động, vui mừng.

Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận

Tờ Thairath của Thái Lan đã đăng tải một bài viết chi tiết về vụ việc, với tiêu đề "VĐV Việt Nam bị loại khỏi giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025". Tờ báo này viết Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) yêu cầu kiểm tra bất ngờ về tiêu chuẩn dự giải đối với hai cầu thủ Việt Nam và một cầu thủ không vượt qua được yêu cầu này dẫn đến việc loại khỏi giải.

Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận và phải xuống chơi các trận xếp hạng từ 17 đến 24.

Siam Sports (Thái Lan) cũng đưa tin về vụ việc, với tiêu đề "Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị loại khỏi giải do không đủ điều kiện thi đấu". Báo này đã nhấn mạnh phản ứng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), khi tổ chức này khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy trình đăng ký của FIVB và đã nộp hồ sơ đầy đủ trước giải đấu.

Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng khi bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam bị xử thua 3 trận

Tuy nhiên, FIVB lại đưa ra yêu cầu kiểm tra bất ngờ vào ngày 12.8, điều mà VFV cho biết là một quy định chưa từng có trước đây. Tờ báo cũng cho rằng, dù VFV phản đối quyết định, nhưng FIVB vẫn tiếp tục điều tra và cuối cùng đưa ra quyết định loại bỏ một cầu thủ và xử thua đội tuyển Việt Nam 3 trận vòng bảng.

Dù gặp cú sốc lớn về tinh thần, trong trận đấu chiều nay, các cô gái Việt Nam vẫn bản lĩnh đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Indonesia sẽ thay Việt Nam trong tốp 16 đội mạnh nhất giải.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

