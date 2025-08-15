Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc'
Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc'

'Xem nhanh 20h' ngày 14.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khiếp vía bò 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường; Vụ quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình: Lập đoàn kiểm tra; Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?;...

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Cùng sống xanh số 120: Tạo mầm sống khỏe từ phế phụ phẩm ngành hoa

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Toàn cảnh 17h: Lý do bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ | Ngắm trực thăng diễn tập nhiệm vụ A80

Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết thất thường

Người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết thất thường

Độc đáo quán cà phê thú cưng kết hợp đua xe mô hình hút giới trẻ

Độc đáo quán cà phê thú cưng kết hợp đua xe mô hình hút giới trẻ

Điều tra vụ nổ lớn lò hơi ép kính ở TP.HCM

Điều tra vụ nổ lớn lò hơi ép kính ở TP.HCM

Toàn cảnh thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Toàn cảnh thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Từ sân bay Hòa Lạc: Ngắm trực thăng quân sự trước ngày diễu binh 2.9

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khiếp vía bò 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường

Chiều 15.8, người đi đường tại hầm sông Sài Gòn (hướng từ TP.Thủ Đức cũ vào trung tâm TP.HCM) được phen hú vía khi thấy một con bò nặng khoảng 100 kg lao vun vút vào bên trong hầm, gây náo loạn giao thông.

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Khiếp vía bò ‘du ngoạn’ hầm Thủ Thiêm | Kiểm tra quán vỉa hè rửa tô ‘thần tốc’

Khoảng 14 giờ, nhiều tài xế ô tô, xe máy buộc phải giảm tốc, nhường đường cho con bò chạy giữa làn. Khi đến gần giữa hầm, lực lượng quản lý đã kịp thời chặn đầu, khống chế và đưa con vật ra ngoài an toàn.

Hình ảnh tại đường hầm cho thấy, nhiều nhân viên mặc áo phản quang cùng xe máy chuyên dụng của CSGT đã phối hợp để khống chế con bò, trong khi các phương tiện dừng chờ.

Theo đại diện Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, khu vực quanh cửa hầm có nhiều bãi đất trống, người dân thường chăn thả bò nhưng không giám sát chặt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đơn vị đã ghi nhận vụ việc để chính quyền địa phương xử phạt chủ đàn bò, đồng thời nhắc lại quy định cấm gia súc vào công trình hầm.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15.8.2025, TP.HCM bất ngờ có mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút, sau đó cơn mưa tiếp tục lan rộng ra các khu vực vùng ven của thành phố. Trước đó, thời tiết buổi sáng ở TP.HCM có phần mát mẻ hơn so với những ngày qua.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Sáng cùng ngày, khu vực miền Tây đã có mưa, và theo dự báo, vùng mưa này sẽ tiếp tục mở rộng trong vài giờ tới, không chỉ ở miền Tây mà còn lan ra các tỉnh miền Đông.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giảm từ 1-2 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân trong khu vực.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do sự hoạt động mạnh lên của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ, kết hợp với vùng nhiễu động hình thành trên rãnh thấp. Các cơ quan khí tượng nhận định rằng khu vực nhiễu động này có thể phát triển mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Thêm vào đó, gió mùa tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao, đã tạo ra tình trạng bất ổn trong khí quyển, dẫn đến mưa lớn.

Theo dự báo, từ chiều 15.8 đến đêm 16.8, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ hầm Thủ Thiêm bò đi vào hầm Thủ Thiêm Quán Ăn Vỉa Hè quán vỉa hè rửa tô thần tốc thời tiết TP.HCM mưa lớn ở TP.HCM
