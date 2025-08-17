Danh họa Trung Quốc mất tích, bị vợ kém 50 tuổi chiếm đoạt tài sản nghìn tỉ?

Phạm Tăng là bậc thầy thư pháp, hội họa của Trung Quốc ẢNH: WEIBO

Danh họa Trung Quốc biến mất bí ẩn?

Theo Sohu, tin đồn bậc thầy thư pháp và hội họa Phạm Tăng (87 tuổi) bị vợ là Từ Manh (37 tuổi) khống chế, chiếm đoạt tài sản trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo hôm 16.7. Theo đó, dân tình thi nhau lan truyền thông tin danh họa Trung Quốc bị vợ trẻ thâu tóm khối tài sản hơn 2 tỉ nhân dân tệ (hơn 7.300 tỉ đồng) bao gồm nhiều cổ vật, bộ sưu tập tranh, thư pháp có giá trị cao.

Thậm chí, có thông tin rằng người quen đã cố gắng cảnh báo ông Phạm nhưng không thể liên lạc được với ông, nghi họa sĩ U.90 đang bị vợ trẻ kiểm soát. Tin đồn tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng song cũng không ít người bán tín bán nghi về tính xác thực.

Phạm Tăng bên người vợ thứ tư kém ông 50 tuổi ẢNH: WEIBO NV

Sự việc được đẩy lên cao trào khi đến tối cùng ngày, con gái của ông Phạm Tăng là Phạm Hiểu Huệ đăng bài phản hồi tin đồn kể trên. Cô kể sau sinh nhật ông vào đầu tháng 7, cô không gặp cha do bận đưa các con đi học hè ở nước ngoài. Trong thời gian này, Phạm Hiểu Huệ có liên lạc với cha thì được biết Từ Manh không khỏe và ông đang ở bệnh viện chăm sóc vợ. Mặc dù thấy bất thường vì cha đã 87 tuổi mà phải chăm sóc người ốm, cô vẫn tin tưởng và không hỏi thêm. Thời gian sau, cô không thể liên lạc được với cha, hỏi thăm những người bạn thân thiết với ông cũng không có tin tức. Phạm Hiểu Huệ đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với nhiều bạn bè, cho biết cha đã mất liên lạc sau khi bị Từ Manh đưa khỏi nơi cư trú.

Thấy bất ổn, Phạm Hiểu Huệ lập tức trở về Trung Quốc, đến biệt thự của cha thì cửa đóng kín, chỉ có một số người làm ở đó. Qua tìm hiểu, cô phát hiện Từ Manh đã sa thải một số người làm cũ, thuê người mới về giúp việc nhà, tắt camera giám sát, đe dọa nhân viên không được tiết lộ thông tin… Một số lượng lớn bộ sưu tập tranh, thư pháp, cổ vật của cha cô đã được đóng gói và vận chuyển theo từng đợt. Phạm Hiểu Huệ bày tỏ, cô lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của cha mình.

Con trai Phạm Nhất Phu đăng ảnh ông Phạm Tăng dự một triển lãm nghệ thuật mới đây, đáp trả tin đồn nghệ sĩ này mất tích ẢNH: XIAOHONGSHU NV

Sohu đưa tin đến tối muộn 16.7, một tài khoản mạng xã hội có tên Phạm Nhất Phu đăng 3 bức ảnh chụp ông Phạm Tăng tại một triển lãm, đính kèm dòng chú thích: "Ông cụ đến xem triển lãm". Qua một số thông tin từ tài khoản này, nhiều người đánh giá đây là trang cá nhân của con trai ông Phạm Tăng. Và bài đăng kể trên được xem là động thái đáp trả phía Phạm Hiểu Huệ cũng như tin đồn ông Phạm Tăng mất tích.

Đáng chú ý, có nguồn tin tiết lộ với truyền thông xứ Trung rằng vụ việc xuất phát từ một cuộc đấu đá giữa hai "phe phái" trong gia đình.

Có thông tin rằng Phạm Hiểu Huệ là con của ông Phạm Tăng và người vợ thứ hai - bà Biên Bảo Hoa. Còn Phạm Nhất Phu là con trai riêng của người vợ thứ ba - bà Trương Quế Vân và chồng cũ của bà. Phạm Trọng Đạt - cổ đông nắm quyền kiểm soát Công ty TNHH Tác phẩm nghệ thuật Phạm Tăng Bắc Kinh, cũng là con trai riêng của bà Trương và chồng cũ. Nói cách khác, Phạm Hiểu Huệ không có quan hệ huyết thống với Phạm Nhất Phu và Phạm Trọng Đạt. Hiện dân mạng xứ Trung đang đặt giả thuyết Từ Manh cấu kết với Phạm Nhất Phu và Phạm Trọng Đạt để khống chế Phạm Tăng đồng thời ngăn cản Phạm Hiểu Huệ không được chia tài sản.

Cuộc hôn nhân thị phi với vợ kém 50 tuổi

Ông Phạm Tăng bên người vợ trẻ ẢNH: WEIBO

Phạm Tăng sinh năm 1938, ông là bậc thầy thư pháp, hội họa tại Trung Quốc đồng thời là học giả nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế nhờ tinh thông về thi ca, thư pháp, hội họa, văn học, lịch sử… Nghệ sĩ kỳ cựu này sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, một số kiệt tác được bán với giá hàng triệu USD, nhiều lần lập kỷ lục trên thị trường đấu giá. Các tác phẩm của ông được nhiều phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng quốc tế sưu tầm. Ông cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các hiệp hội về mỹ thuật, thư pháp, nghệ thuật ở Trung Quốc.

Phạm Tăng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là một nhà thư pháp, vợ thứ hai là họa sĩ. Theo Sohu, khi đang trong cuộc hôn nhân thứ hai, họa sĩ này ngoại tình với bà Trương Quế Vân suốt nhiều năm sau đó ly hôn vợ và lấy bà Trương hồi 1993, các con riêng của bà đổi tên theo họ ông Phạm Tăng. Năm 2021, bà Trương qua đời.

Từ Manh có cuộc sống trong mơ kể từ khi làm vợ danh họa U.90 ẢNH: WEIBO

Đến năm 2024, Phạm Tăng tuyên bố kết hôn với Từ Manh - nữ MC kém ông 50 tuổi. Bậc thầy hội họa xứ Trung từng chia sẻ chính sự chăm sóc tận tình của Từ Manh trong chuỗi ngày mình đau ốm đã giúp ông hồi phục hoàn toàn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Họa sĩ chia sẻ tình cảm của họ phát triển bền chặt sau hơn một năm gắn bó và cuối cùng quyết định tiến tới hôn nhân.

Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này vấp phải nhiều lời đàm tiếu từ công chúng. Nhiều người mỉa mai ông Phạm "trâu già thích gặm cỏ non", số khác cho rằng Từ Manh không yêu thương gì chồng mà chỉ đến với ông vì danh tiếng và khối tài sản kếch xù.