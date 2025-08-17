Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc tạo ra Mini SSD kích thước nhỏ như SIM điện thoại

Phong Đỗ
Phong Đỗ
17/08/2025 08:06 GMT+7

Giải pháp lưu trữ hoàn hảo cho thiết bị di động với Mini SSD, dung hòa kích thước và tốc độ.

Theo The Verge, giới công nghệ đang xôn xao trước sự xuất hiện của "Mini SSD" - một chuẩn lưu trữ đột phá từ Trung Quốc, hứa hẹn sẽ chấm dứt sự phân vân khi phải chọn lựa giữa kích thước và tốc độ trên các thiết bị di động. Với thiết kế nhỏ gọn và hiệu năng đáng kinh ngạc, nó có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của thẻ nhớ MicroSD.

Trung Quốc ra mắt Mini SSD siêu nhỏ với tốc độ 3.700 MB/giây

Trong nhiều năm, người dùng các thiết bị di động như máy chơi game cầm tay, máy tính bảng hay laptop siêu mỏng luôn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc là chấp nhận tốc độ chậm của thẻ MicroSD nhỏ gọn, hoặc hy sinh không gian cho các ổ SSD M.2 cồng kềnh hơn nhưng nhanh hơn. Giờ đây, nhà sản xuất Biwin của Trung Quốc đã mang đến một câu trả lời mang tên Mini SSD.

Trung Quốc tạo ra 'Mini SSD' kích thước nhỏ như SIM điện thoại - Ảnh 1.

Mini SSD của hãng Bwin với kích thước như móng tay người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Với kích thước chỉ 15 mm x 17 mm x 1,4 mm, nhỏ hơn cả một đồng xu, nhưng Mini SSD lại sở hữu tốc độ đọc lên tới 3.700 MB/giây - nhanh hơn gấp 3 lần so với chuẩn MicroSD Express nhanh nhất hiện nay (985 MB/giây). Thậm chí, nó còn tiệm cận tốc độ của thẻ SD Express kích thước đầy đủ (3.940 MB/giây) trong khi chỉ có kích thước bằng một nửa.

Điểm nhấn đặc biệt của Mini SSD là cơ chế lắp đặt thông minh, hoạt động y hệt như một khay SIM điện thoại. Người dùng chỉ cần dùng que chọc để tháo lắp và nâng cấp dung lượng (tùy chọn 512 GB, 1 TB, 2 TB) một cách dễ dàng. Hơn nữa, chuẩn lưu trữ này còn có độ bền ấn tượng với khả năng kháng nước, bụi IP68 và chống rơi từ độ cao 3 m.

Đặc biệt, đây không phải là một công nghệ mang tính lý thuyết. Hai "gã khổng lồ" trong làng máy chơi game cầm tay là GPD Win 5 và OneXPlayer Super X (cùng chạy chip Strix Halo) đã chính thức xác nhận sẽ trang bị khe cắm chuyên dụng cho Mini SSD trong các sản phẩm sắp ra mắt của mình. Điều này chứng tỏ tiềm năng to lớn và tính sẵn sàng của công nghệ.

Dù thông tin về giá cả và thời điểm bán lẻ vẫn còn là một ẩn số, sự xuất hiện của Mini SSD chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho các thiết bị di động, nơi tốc độ và sự nhỏ gọn không còn là hai yếu tố loại trừ lẫn nhau.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Bwin SSD kích thước tốc độ MicroSD Máy tính công nghệ Lưu trữ thiết bị
Bình luận (0)

