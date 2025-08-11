Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Sana của TWICE lên tiếng về tin đồn hẹn hò với G-Dragon

11/08/2025 20:15 GMT+7
Nguyễn Quang Hải
11/08/2025 20:15 GMT+7

Thành viên nhóm TWICE - Sana, mới đây chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò liên quan đến 'thủ lĩnh' nhóm nhạc Big Bang G-Dragon.

Trong tập mới nhất của chương trình YouTube Sana's Fridge Interview phát sóng vào ngày 10.8, với tiêu đề Đọc bình luận về buổi phỏng vấn của Sana, mỹ nhân hot nhất nhóm TWICE đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề hẹn hò với đàn anh.

Tin đồn hẹn hò chỉ là hiểu lầm từ một lần hợp tác

Trước đó vào tháng 4, G-Dragon đăng trên trang Instagram cá nhân đoạn clip TWICE biểu diễn trong vai trò khách mời tại concert của nhóm nhạc Coldplay ở Seoul (Hàn Quốc), đồng thời gắn thẻ duy nhất tài khoản của Sana và hành động này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Phía G-Dragon sau đó giải thích: "Đó chỉ là hành động thân thiện ngay sau khi G-Dragon và Sana quay chung show Fridge Interview. Lý do lúc ấy không giải thích ngay là vì show này chưa phát sóng, nếu chia sẻ rõ ràng, sẽ làm lộ việc anh ấy tham gia chương trình".

Sana của TWICE lên tiếng về tin đồn hẹn hò với G-Dragon- Ảnh 1.

Sana phủ nhận hẹn hò với G-Dragon và cho biết việc đàn anh tag tài khoản mạng xã hội của cô chỉ với mục đích "nhá hàng" cho sự hợp tác giữa họ

Ảnh: Kbizoom

Sự xuất hiện của G-Dragon trong Fridge Interview cùng ngôi sao truyền hình Dex sau đó trở thành đề tài nóng. Sana hồi tưởng: "Hôm đó thật sự rất đáng nhớ. Cảm giác như chúng tôi chỉ cần đếm một, hai, ba là tự nhiên tụ họp lại. Đây là sự kết hợp những con người vốn chẳng thể gặp nếu không nhờ Fridge Interview".

"Tôi không chắc mình có thể nói ra chuyện đó hay không, nhưng anh G-Dragon đã tag tài khoản của tôi trên mạng xã hội. Ai cũng biết anh ấy tham gia show cùng tôi, nhưng buổi ghi hình mới diễn ra vài ngày nên tôi không thể nói bất kỳ điều gì. Tôi thực sự rất muốn nói ra, rất muốn đính chính nghi vấn của mọi người, nhưng tôi sợ hành động của mình sẽ phá hỏng sự xuất hiện bất ngờ của anh ấy trong chương trình. Thế là tôi đành kiên nhẫn đợi đến khi tập ghi hình của anh ấy được chiếu để mọi người rõ thực hư", Sana lên tiếng về nghi vấn hẹn hò với G-Dragon.

Sana của TWICE lên tiếng về tin đồn hẹn hò với G-Dragon- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Sana và G-Dragon cùng xuất hiện trong show Fridge Interview đã gây bão mạng xã hội

Ảnh: Kbizoom

Hiện TWICE đang trong chuyến lưu diễn thế giới thứ 6 mang tên This is for. Ngày 2.8, nhóm gây tiếng vang khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc quy mô lớn Lollapalooza Chicago, diễn ra tại Grant Park, Chicago, Illinois (Mỹ).

