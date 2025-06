G-Dragon phủ nhận tin đồn hẹn hò Sana (TWICE)

Theo Kbizoom, đại diện công ty quản lý của G-Dragon - Galaxy Corporation đã chính thức lên tiếng nhằm làm rõ mọi suy đoán sau màn tương tác giữa G-Dragon và Sana trên mạng xã hội. "Chúng tôi muốn làm rõ những hiểu lầm xoay quanh tin đồn hẹn hò liên quan đến G-Dragon", phía công ty nhấn mạnh.

Những hiểu lầm xoay quanh tin đồn hẹn hò

Sự việc bắt đầu vào ngày 22.4 khi G-Dragon đăng tải hình ảnh tại buổi hòa nhạc của Coldplay mà anh tham dự cùng nam diễn viên Jung Hae In và nghệ sĩ Code Kunst. Trong buổi diễn, nhóm TWICE xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Bài đăng của G-Dragon khi đó bao gồm một ảnh chụp màn hình sân khấu, hình ảnh Sana trên màn hình LED, kèm theo việc gắn tài khoản cá nhân Instagram của Sana, thay vì tài khoản nhóm chính thức của TWICE.

Sana (TWICE) là người đẹp mới nhất nằm trong danh sách "người yêu tin đồn" của G-Dragon ẢNH: KBIZOOM

Chính chi tiết nhỏ này đã khiến cộng đồng mạng bắt đầu suy đoán về khả năng hai người có mối quan hệ đặc biệt. Tin đồn càng lan rộng khi có thông tin về việc G-Dragon và Sana cùng tham gia chương trình phỏng vấn trên YouTube mang tên Dex and Sana's Fridge Interview.

Trước làn sóng bàn tán, Galaxy Corporation đã lên tiếng làm rõ thời điểm ghi hình, cho biết chương trình được quay vào ngày 14.4, và nhấn mạnh rằng hành động gắn thẻ Sana của G-Dragon ngày 22.4 chỉ là một cử chỉ thân thiện sau buổi ghi hình đó.

"G-Dragon tham gia chương trình Dex and Sana's Fridge Interview vì mối quan hệ bạn bè với Dex, trong khi việc Sana góp mặt chỉ được xác nhận vào ngày trước đó. Ban đầu, chúng tôi không đưa ra phản hồi vì không muốn làm lộ dàn khách mời trước khi chương trình lên sóng", phía công ty giải thích thêm.

Cả hai bị nghi ngờ yêu đương vì cùng tham gia một chương trình phỏng vấn trên YouTube ẢNH: KBIZOOM

Trước tin đồn hẹn hò với Sana (TWICE), G-Dragon từng vướng vào nhiều nghi án tình cảm với loạt mỹ nhân đình đám như người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara - mối quan hệ kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng được xác nhận. Sau đó là tin đồn với Lee Joo Yeon (nhóm After School) khi cả hai lộ loạt ảnh thân mật và nhiều bằng chứng hẹn hò. Và gần nhất là á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun hay Jennie (nhóm BlackPink).

Dù chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng đời tư của trưởng nhóm Big Bang vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á.